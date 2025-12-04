นายกฯ มอบนโยบายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สั่งผู้ว่าฯ 7 จังหวัดเตรียมแผนดูแลประชาชน ชี้ใครคิดรบกับไทยคงประสาทไม่ดี บอกวันนี้ขอไม่พูดตลกโปกฮา ลั่นถ้ามีรบขอมารบด้วย
เมื่อเวลา 15.00 วันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และคณะ ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกฯ และนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก
จากนั้น เดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยังจุดจอดสนามกีฬาเทศบาลตลาดนิคมปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และเดินทางต่อด้วยรถตู้เมอร์เซเดส-เบนซ์ สีดำ ทะเบียน นข 1881 บุรีรัมย์ ไปยังโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตลาดนิคมปราสาท
เพื่อมอบนโยบายรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยนายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ชรบ. 2,000 นาย และประชาชนในพื้นที่ รอต้อนรับ
ต่อมาเวลา 15.45 น. นายกฯ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ตนได้เห็นความเข้มแข็งของทุกท่านในวันนี้รู้สึกดีใจ และมั่นใจว่าทุกท่านพร้อมดูแลประชาชน กรณีหากมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้น พวกท่านจะได้เป็นกำแพงมหึมาที่จะทำให้พื้นที่ส่วนหลัง คือประชาชน บ้านเรือน และเขตอธิปไตยของไทยมีความแข็งแกร่ง
ทุกวันนี้แม้จะยังไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงใดๆ เพราะมีการร่วมกันจัดการพื้นที่พิพาทด้วยการปักหมุดชั่วคราวด้วยการใช้เทคโนโลยี และความคืบหน้าบริหารพื้นที่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปได้ด้วยดี
อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ เราต้องไม่ประมาท และประเทศไทยก็มีความพร้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ภัยที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ใช่เฉพาะความมั่นคง และการสู้รบ แต่ยังมีภัยอื่นๆ ภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่ชรบ.ต้องดูแลประชาชน ต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
“โทษทีเหอะ วันนี้ใครอยากจะมารบด้วย ก็ประสาทไม่ดีแน่ๆ เพราะเรามีความพร้อม เราไม่ใช่แค่ยิงปืนแม่น ไม่ใช่แค่กล้าลุยกล้าบุก แต่ความพร้อมของเราคือเราหวงแหนแผ่นดิน ผมดูสายตาของพวกเราทุกคน ไม่เห็นใครที่มีแววตาที่หวาดกลัว พวกเรารักสงบ แต่ในความรักสงบ ถ้าใครทะเล่อทะล่าเข้ามา ก็มั่นใจว่ากลับบ้านไม่ได้แน่นอน ผมยืนยันว่าพร้อมแน่นอน” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวว่า ถ้าบอกถึงประสบการณ์ในช่วง 3 เดือนกว่า ตอนนั้นตนยังไม่ได้เป็นนายกฯ แต่เป็นฝ่ายค้าน ตนต้องชื่นชมผู้ว่าฯหลายจังหวัด ที่ไม่กลัวว่าทำงานร่วมกับฝ่ายค้านแล้วตัวเองจะถูกย้ายหรือไม่ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญคนเก่า คือที่เห็นชัดๆ ส่วนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อคือเห็นไม่ชัด เพราะกลัวที่จะทำกับฝ่ายค้าน
ตอนที่มีภัยไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาล มีแต่ประชาชนมีแต่ชีวิตคน ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พอทำแล้วจะเป็นพลัง 4 จังหวัดในอีสานใต้ดูแลกัน ไม่ขาดอาหารอุปกรณ์ยังชีพ และรูปแบบนี้ก็นำไปใช้ในจังหวัดอื่นๆเวลามีภัย ตอนนั้นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็เอารถตู้มาทิ้งไว้คันหนึ่งวิ่ง 3-4 จังหวัด วิ่งทุกที่ทุกจุด ไม่ได้รบกวนระบบราชการ แต่ช่วยบริหารสถานการณ์ได้ บุรีรัมย์เหมือนครัวใหญ่กระจายสิ่งของไปยังทุกจุด
นายกฯ กล่าวว่า ตรงนี้ต้องทำเป็นแผนปฎิบัติเป็นขั้นตอน ผู้ว่าฯที่เข้ามาใหม่ ถ้ายังไม่มั่นใจให้แจ้งผู้ว่าฯบุรีรัมย์ แล้วบอกแผนปฎิบัติ เราไม่ทิ้งกันแน่นอน เมื่อถึงเวลาจะทำได้จริงๆ จะทำให้ทหารเดินหน้ารักษาอธิปไตยได้อย่างเต็มที่ จนวันนี้การปะทะอย่างจริงจังยังไม่มี เพราะถ้าเขาเข้ามารู้ว่าแย่แน่
“ผมไม่ได้มายุมาเยาะเย้ย แต่เราต้องจำไว้ว่า แม้หวังตั้งสงบ ต้องเตรียมรบให้พร้อมสรรพ ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด คำนี้มีความหมาย เพราะความนิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวด้วยว่า คราวที่แล้วตนไม่ได้เป็นมท.1 คราวนี้ตนเป็นมท.1 และเป็นนายกฯด้วย ดังนั้น คำว่าไม่ได้ ตนรับจากพวกท่านไม่ได้แน่นอน ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้น เพราะเป็นฝ่ายค้านยังทำได้ วันนี้มาเป็นรัฐบาลอยู่ในจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยง ท่านต้องทำให้ได้ ต้องระดมด้วยความรวดเร็ว
วันนี้ 7 ผู้ว่าฯกลับไป จะต้องวางแผนเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกิดเหตุไม่มีใครมาพูดกับตนว่าจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ได้ ที่ศูนย์พักพิงเข้าไปแล้วก็เหมือนศูนย์พักพิงที่สนามไอโมบาย ที่มีความพร้อมดูแลทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ว่าฯทุกท่านทำการบ้านล่วงหน้า
คำสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน อย่านึกว่าไม่มีในโลก อย่าคิดว่ามท.1 ทำเป็นเขียนเท่ๆเก๋ๆ คำว่าสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานถ้าจะเกิดขึ้นใน 7 จังหวัดคนสั่งไม่ใช่มท.1 แต่คนสั่งคือประชาชน ท่านต้องเข้ามาในพื้นที่ และดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ว่าฯทั้ง 7 ท่าน ผมสัมผัส และรู้จักทุกท่าน มั่นใจว่าพวกท่านทำได้
ส่วนเรื่องการสื่อสารระบบข้อมูลต้องรวดเร็ว และถูกต้อง ตนยืมสตาร์ลิงก์ (Starlink) ทหารมาแล้ว ดังนั้น 7 จังหวัดนี้ถึงเวลาระบบการสื่อสารต้องรวดเร็วแม่นยำทันที
นายกฯกล่าวว่า แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจะไม่ใช่แผนบนเศษกระดาษ แต่จะต้องเป็นแผนที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เมื่อถึงเวลาปฏิบัติได้จริงในทุกชุมชน แต่สิ่งที่ตนพูดหวังอย่างเดียวขออย่าให้มันเกิดขึ้น หรือต้องนำมาถูกปฏิบัติ แต่ต้องมีความพร้อมเอาไว้ นี่คือความหวังแต่ในความหวังแฝงไปด้วยความพร้อม
อย่างไรก็ตาม ตนมาจากกรุงเทพฯพอมาถึงที่นี่คันไม้คันมือตลอดเวลา มันมีความคึกเหมือนกัน มีความคิดว่า ถ้ามันเกิดอย่างนี้จะต้องทำอะไรบ้าง และขอพูดอย่างไม่อาย ตอนนั้นเป็นมท.1 ตอนมีเหตุการณ์ปะทะกัน ตนตรียมชุดอส.แล้ว มันก็ประเทศของตนเหมือนกัน เขาไม่ได้ห้ามคนไทยปกป้องผืนแผ่นดิน ถ้ามันจะเกิดการต่อสู้กันเพื่อรักษาดินแดนปกป้องเอกราช เห็นตนอยู่กับท่านแน่นอน เพราะอยากมาอยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกอย่าให้มันถึงจุดนั้นเลย
นายกฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปกติตอนลงพื้นที่ ตนจะมีเสียงตลกโปกฮาสร้างความคุ้นเคย แต่วันนี้ต้องมีวินัย เพราะเราต้องไปดูแลประชาชนอีกมากมาย เราสวมเครื่องแบบ และมีหน้าที่ที่จะต้องพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ต้องพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ วันนี้ขอซีเรียสหน่อย เพราะเป็นเรื่องชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
จากนั้น นายกฯ และคณะ เดินทางมาที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 รับชมการสาธิตแผนเผชิญเหตุการณ์ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน