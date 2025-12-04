นายกฯ ลงนามยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จ.สงขลา ตั้งแต่ 5 ธ.ค. หลังสถานการณ์นํ้าคลี่คลาย พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จ.สงขลา ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2568 หลังสถานการณ์มหาอุทกภัยคลี่คลายลง

จากการที่น้ำลดลงและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชน จนหน่วยงานรัฐ รวมถึงฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ได้ตามปกติแล้ว

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่ออกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดสิ้นสุดลง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2568 เป็นต้นไป

“แม้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง จนแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระดับที่พ้นขีดอันตราย รัฐบาลยังคงเดินหน้าเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายของประชาชน พื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยในวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค. นายกฯ มีกำหนดลงพื้นที่สงขลา เพื่อติดตามการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ต่อไป” นายสิริพงศ์ กล่าว

นายกฯ ลงนามยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จ.สงขลา ตั้งแต่ 5 ธ.ค. หลังสถานการณ์นํ้าคลี่คลาย

นายกฯ ลงนามยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จ.สงขลา ตั้งแต่ 5 ธ.ค. หลังสถานการณ์นํ้าคลี่คลาย

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