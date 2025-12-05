อนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ หวัง รธน.ผ่านวาระ 3 ชี้ทุกฝ่ายหวังเช่นเดียวกัน เชื่อสำเร็จตามไทม์ไลน์ ย้ำ ม.ค.69 ยุบสภา ยัน ภท.พร้อมเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่ท้องสนามหลวง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จะต้องสำเร็จ ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ วันที่ 10 ธ.ค.นี้ จะพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่ 2 และหลังจากผ่านวาระที่ 3 ก็จะยุบสภา

เมื่อถามว่าหากมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ก่อนที่จะผ่านวาระ 3 นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญ คิดว่าทุกคนมีดำริที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 มาแล้ว ช่วยกันผลักดันไป ระยะเวลาอีกนิดเดียว

เมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง หลังการยุบสภา โดยย้ำว่าในเดือนม.ค.69 จะยุบสภาแน่นอน

“พรรคภูมิใจไทยได้ทำไพมารีโหวตและคัดเลือกผู้สมัครไว้ ตามขั้นตอนทุกอย่าง ทุกพรรคการเมืองแทนที่จะมาสาดโคลนสาดสีใส่กัน ควรจะไปเตรียมตัวสร้างนโยบายให้พร้อมกับการเลือกตั้งดีกว่า เพราะจะเกิดขึ้นแน่นอน” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวถึงการเมืองบ้านใหญ่ที่ไหลเข้าพรรคภูมิใจไทย จะแบ่งโควตาอย่างไรว่า ทุกอย่างบริหารจัดการได้หมด ส่วนจะมีกลุ่มบ้านใหญ่มาเปิดตัวเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ให้รอดูต่อไป

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