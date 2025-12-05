พริษฐ์ ปัดตอบยื่นซักฟอกหรือไม่ ขอใช้กลไกอื่นตรวจสอบ ลั่นรัฐบาลอย่ายุบสภาหนี เดินหน้าถกแก้รัฐธรรมนูญวาระ 2 หวังองค์ประชุมไม่ล่ม

วันที่ 5 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระ 2 ในวันที่ 10-11 ธ.ค. นี้ ว่า ตนมองใน 2 มิติ คือ มิติแรกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเปิดประชุมสมัยวิสามัญขึ้นมาจะสามารถเดินหน้าตามกรอบเวลาที่เรียกร้องไปได้ เพื่อให้ทันพิจารณาวาระ 3 ช่วงใกล้ปีใหม่ เรามีความพร้อมในการเดินหน้าพิจารณาวาระ 2

นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า มีบางประเด็นที่สามารถผลักดันได้สำเร็จในชั้นกรรมาธิการฯ และมีบางประเด็นที่ผลักดันไม่สำเร็จแต่สงวนความเห็นเอาไว้ เช่น ก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน ก็ได้มีการสงวนความเห็นตามร่างหลักของพรรคประชาชน คือ ให้ประชาชนเลือกมาก่อน 70 คน ก่อนส่งรายชื่อให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ 35 คน

นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ในมิติที่สอง การที่รัฐสภากลับมาเปิดประชุมก็จะทำให้พรรคฝ่ายค้าน สามารถใช้กลไกสภาในการตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มข้นขึ้น ทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วม หรือสแกมเมอร์ ที่ประชาชนตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพที่เพิ่งปรากฏ เป็นต้น ทั้ง 2 มิตินี้ พอสภากลับมาเปิดเราสามารถเดินหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญได้และมีกลไกของสภามากขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาล

เมื่อถามว่าได้เน้นย้ำเรื่ององค์ประชุมกับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า สมาชิกรัฐสภาทุกคนควรตระหนักอยู่แล้ว ว่าหน้าที่ขั้นพื้นฐานของตัวเองคือการเข้าร่วมประชุม ก็หวังว่าองค์ประชุมจะไม่มีปัญหา ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันที่ 9 ธ.ค. เพื่อหารือกันถึงกรอบระยะเวลา และหากมีการอภิปรายเยอะจนเลยวันที่ 11 ธ.ค. ยังมีวันที่ 12 ธ.ค. รองรับอยู่ เชื่อว่าวาระ 2 จะจบภายใน 3 วัน

“พรรคประชาชนพร้อมปฏิบัติหน้าที่และหวังว่าสมาชิกรัฐสภาทุกภาคส่วนจะเข้าใจถึงหน้าที่พื้นฐานของตัวเองในการเข้าร่วมประชุม” นายพริษฐ์กล่าว

เมื่อถามว่าการใช้กลไกตรวจสอบรัฐบาลหมายถึงการยื่นซักฟอกหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า พอรัฐสภากลับมาเปิดการประชุมในห้องใหญ่ ก็มีการประชุมในกลไกต่างๆ ที่เราสามารถใช้ได้ก็จะนำมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลมากขึ้น

เมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่ารัฐบาลอาจยุบสภาก่อนพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 เนื่องจากเจอหลายมรสุม นายพริษฐ์ กล่าวว่า ขอย้ำว่าถ้ารัฐบาลยุบสภาเพื่อหนีการตรวจสอบ ไม่ส่งผลดีต่อมุมมองของประชาชนและตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอน

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