กก.บห.เพื่อไทย ร่วมมื้อเที่ยงทูตอังกฤษ แสดงความมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เสริมการค้าสีเขียว-ความปลอดภัยไซเบอร์ ย้ำปราบสแกมเมอร์นโยบายเรือธงเพื่อไทย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยผู้แทนกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ประกอบด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรคฯ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตามคำเชิญของนาย Mark Gooding เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตอังกฤษ โดยบรรยากาศการสนทนาเป็นไปอย่างชื่นมื่น ครอบคลุมในหลายประเด็นและมีประสิทธิภาพ
โดยนายจุลพันธ์ ระบุว่า ที่ผ่านมารัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับสหราชอาณาจักรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร แต่เนื่องจากอุบัติเหตุทางการเมือง การประสานความร่วมมือจึงสะดุดหยุดลง
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ในฐานะพรรคการเมืองมีความตั้งใจที่จะสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสหราชอาณาจักร เพื่อเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างภาคเอกชน และการพัฒนาป้องกันความปลอดภัยทางการเงิน และไซเบอร์
ขณะที่นายจักรพงษ์ ได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปเป็นธุรกิจสีเขียวได้ ถือเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยและสหอาณาจักร สามารถร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมศักยภาพภาคเอกชน ด้วยการให้ความรู้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและความเชี่ยวชาญของสหราชอาณาจักรด้วย
ด้านนายมาริษ ได้ขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ถึงการที่สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญในเรื่องการปราบสแกมเมอร์ โดยเฉพาะที่รัฐบาลอังกฤษได้ยึดอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย Prince Group ซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมา มีความมุ่งมั่นในการปราบสแกมในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด และจะเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของพรรคในการเลือกตั้งในครั้งต่อไป