“สุชาติ” ลงหาดใหญ่ ให้กำลังใจ ทีม ทส.หนึ่งเดียว เร่งร่วมฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชน ด้าน รพ.หาดใหญ่ ขอบคุณชื่นชมทีม ฮ.ทส. เข้าช่วยเหลือเป็นทีมแรก
วันที่ 5 ธ.ค.2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามการปฏิบัติภารกิจร่วมฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัยของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ (ทส.)
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ภายใต้ทีม “ทส. หนึ่งเดียว” โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ 565 นาย ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ ฟื้นฟู และทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงเรียนเทศบาล 1 (เฮ้งเสียงสามัคคี)
นายสุชาติ กล่าวว่า ที่ลงมาในวันนี้ เพื่อมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่หลายคนก็เป็นผู้ประสบภัยเองด้วยเช่นกัน ต้องขอขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานของ ทส. โดยเฉพาะทีมกรมทรัพยากรน้ำ ที่เข้ามาช่วยกู้ระบบประปาให้กับ รพ.หาดใหญ่
และทีมเฮลิคอปเตอร์ของ ทส. ที่ปรัยภารกิจจากการส่งเสบียงให้ รพ.หาดใหญ่ มาเป็นช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน กว่า 70 ราย และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนช่วยกู้ระบบไฟฟ้าของ รพ.หาดใหญ่ และต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ในช่วงภาวะวิกฤต โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งเด็กแรกเกิด และเด็กเล็ก
หลังจากนี้ทีมเจ้าหน้าที่ของ ทส. ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ อยู่ด้วย ที่ยังคงมีภารกิจเฝ้าระวังไฟป่าอยู่อีกภารกิจหนึ่งในช่วงนี้ จะสลับสัยเปลี่ยนกำลังพลหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่ ต่อไปจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ด้าน นางชนัญญา ชงัดเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ทีมแพทย์ของ รพ.หาดใหญ่ รู้สึกขอบคุณและชื่มชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรฯ เป็นอย่างมาก ที่เป็นหน่วยงานแรก เข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจฉุกเฉินของโรงพยาบาลในช่วงวิกฤตอย่างเต็มที่ พร้อมปฏิบัติการบินแม้จะมีความเสี่ยง จนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และเด็กทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายโดยทีม ฮ. ทส. ปลอดภัยดี “ในช่วงวิกฤตต้องบอกว่า เมื่อเราเห็น ฮ. สีส้มขาว ของ ทส. บินมา เรารู้สึกว่า เรารอดตายแล้ว
นอกจากนี้ ในช่วงเย็น นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังจะเข้าร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ทส. ณ ห้องประชุม สวนสัตว์สงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มากว่า 1 อาทิตย์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำของวันนี้