เพื่อไทย จ่อประชุม สส. หารือปมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลอนุทิน “จุลพันธ์” ย้ำ ยังไม่มีข้อสรุป ขออย่าเต้นตามข่าว ชี้อยู่ที่กรรมการบริหารพรรค

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ว่า ขออย่าเต้นตามข่าว เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุป

เมื่อถามว่า หากจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นช่วงเวลาใด นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ต่อให้รู้ก็บอกไม่ได้ ซึ่งกระแสข่าวที่ออกมานั้น ตนยังไม่เห็น

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่จะมีการประชุมสส.เพื่อไทย ก่อนการเปิดสมัยประชุมสภาฯ เรื่องดังกล่าวคงจะมีการคุยกันในที่ประชุม สส. เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องถามความเห็น แต่การดำเนินการอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าพรรค แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

Hooded cobra alert turns into rubber snake operation
2

260-kilogram monk appeals for help as health concerns mount
3

Cambodia elected to UNESCO intangible cultural heritage committee
4

29-year-old man drives car into Chulalongkorn pool over condo rent dispute with mother
5

สทนช. เตือนฝนทิ้งช่วง มิ.ย.-ก.ค. อาจทวีความรุนแรงและลากยาวกว่าปกติ เร่งวางแผนรับมือขาดแคลนน้ำ
6

Bhutan king and queen pay respects to Princess Bajrakitiyabha
7

ครั้งแรก! ส.รับสร้างบ้าน ตั้ง “กองทุนประกันผู้บริโภค” คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท  
8

ฤทธิรงค์ โต้ข่าว สส.วิ่งรอกเซ็นชื่อรับเบี้ยประชุมวันละ5-6พัน ยกระเบียบยันรับได้2ครั้ง
9

รองจเรตำรวจแห่งชาติกำชับ สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10

รัสเซียระงับเที่ยวบิน “ทั้งหมดในมอสโก” หลังโดรนยูเครนถล่ม-โรงกลั่นน้ำมันไหม้