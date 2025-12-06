เพื่อไทย จ่อประชุม สส. หารือปมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลอนุทิน “จุลพันธ์” ย้ำ ยังไม่มีข้อสรุป ขออย่าเต้นตามข่าว ชี้อยู่ที่กรรมการบริหารพรรค
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ว่า ขออย่าเต้นตามข่าว เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุป
เมื่อถามว่า หากจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นช่วงเวลาใด นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ต่อให้รู้ก็บอกไม่ได้ ซึ่งกระแสข่าวที่ออกมานั้น ตนยังไม่เห็น
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่จะมีการประชุมสส.เพื่อไทย ก่อนการเปิดสมัยประชุมสภาฯ เรื่องดังกล่าวคงจะมีการคุยกันในที่ประชุม สส. เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องถามความเห็น แต่การดำเนินการอยู่ที่คณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าพรรค แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป