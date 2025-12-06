นายกฯ ลงพื้นที่ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ นั่งกินข้าวกล่องร่วมกับ อส. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เร่งเคลียร์ขยะใน 7 วัน-แก้ระบบออนไลน์จ่ายเงินล่าช้า
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. 2568 ที่ตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานฟื้นฟูหลังน้ำท่วมบริเวณตลาดกิมหยง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร (อส.) กว่า 300 นายจากกำลังกว่า 4,000 นายทั่วประเทศ ระดมลงพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาด และฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่
นายกฯ กล่าวทักทาย ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณกำลังทหารที่สนับสนุนภารกิจฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งต้องอาศัยแรงคนจำนวนมาก
ภายหลังการตรวจพื้นที่ นายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า จากที่ได้รับรายงานประชาชนส่วนใหญ่กลับเข้าที่พักกันได้หมดแล้ว โดยศูนย์พักพิงภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมีผู้พักเหลือเพียงราว 30 รายจากจำนวนผู้ที่ได้ผลกระทบ 10,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบาง ส่วนประชาชนทั่วไปส่วนมากได้ทยอยกลับบ้านแล้ว
โดยตอนนี้ภารกิจใหญ่ คือการเก็บขยะมูลฝอยที่สะสมในช่วงน้ำท่วม และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นจากการทำความสะอาดบ้านของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือให้นำขยะมากองหน้าบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้รวดเร็วตามแผนที่กำหนด 14 วัน ซึ่งขณะนี้เหลืออีก 7 วัน คืนความเป็นเมืองหาดใหญ่ให้คืนกลับมาปกติ
นายกฯ ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการทำงานให้ใช้ความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะเจตนารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน คือการเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชน แม้ในบางพื้นที่อาจจะมีอารมณ์ไม่พอใจบ้าง แต่ไม่มีเหตุปะทะรุนแรง
นายกฯ ยังเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่า แม้รัฐบาลได้โอนเงินช่วยเหลือไปแล้วเป็นจำนวนมาก แต่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินตามสิทธิ เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติอีก 2–3 ขั้นตอน
โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน โดยจุดที่ต้องเร่งเป็นพิเศษ คือระบบออนไลน์ที่ดำเนินการล่าช้ากว่าระบบอะนาล็อก ทั้งที่ควรเป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุด จึงได้กำชับให้ปรับปรุงทันที พร้อมตั้งเป้าว่าภายในสัปดาห์หน้า การจ่ายเงินเยียวยาจะต้องแล้วเสร็จและครอบคลุมทุกครัวเรือน
นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 9 ธ.ค.นี้ นายกฯ เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอเพิ่มงบเยียวยาสำหรับประชาชนที่ตกสำรวจ ซึ่งไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเดิม โดยมาตรการนี้จะครอบคลุม ไม่เฉพาะ จ.สงขลา แต่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่เผชิญน้ำท่วมในช่วงเดียวกันด้วย
ส่วนแผนฟื้นฟูภาคธุรกิจร้านค้าในเรื่องการจัดหาสินเชื่อระยะสั้นสำหรับพวกผู้ประกอบการรายย่อยรายละ 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ยนั้น อยู่ในขั้นตอนอยู่แล้ว โดยจะเร่งติดตามให้ คปภ. ดำเนินการจ่ายค่าประกัน
นายกฯ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการถอดบทเรียนฯ ได้มีการตั้งอนุกรรมการครอบคลุมด้านเยียวยา ฟื้นฟู ป้องกัน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพาคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จริง เพื่อรับทราบสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง แม้จะมีการอนุมัติตามแผนแล้ว แต่การเห็นสภาพจริงจะทำให้เข้าใจถึงความเร่งด่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อคณะกรรมการแต่ละชุดลงพื้นที่ และกลับไปก็สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างเต็มที่ และในวันจันทร์ก็สามารถนำเรื่องต่างๆ ที่รับทราบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจได้
ส่วนกรณีที่อาจมีฝนตกเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า นายกฯ กล่าวว่า ไม่อาจฝืนธรรมชาติได้ แต่ในด้านการป้องกันต้องเตรียมพร้อม และใช้เครื่องมือที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายกฯ ได้ร่วมรับประทานข้าวกล่องกับคณะเจ้าหน้าที่ อส. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาร่วมรับประทานด้วยกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดระหว่างนายกฯ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่