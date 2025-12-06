“พิสิษฐ์” ส่งสัญญาณ สว. อาจหนุนแก้รัฐธรรมนูญ หากคงอำนาจวุฒิสภา ตาม รธน.60 บอก ควรถกวาระสาม 5 ม.ค.69 ชี้ ยังทันประชามติ–เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2568 นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของ สว. ในการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสอง และวาระสาม ว่า ในวาระสาม ตนยังตอบไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับการโหวตในวาระสอง ซึ่งตนได้สงวนความเห็นไว้ 2 เรื่องหลัก คือ
1.มาตรา 256/26 วาระการดำรงตำแหน่งของ สว. และองค์กรอิสระ 2.มาตรา 256/28 กับ มาตรา 256/39 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ สว. โดยคงเงื่อนไขการโหวตที่ต้องได้เสียง สว.ด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 โดยทั้ง 2 ข้อเสนอนี้ อิงตามที่เคยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 60
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า จากที่ตนได้ไปสอบถาม สว.คนอื่นมา ก็เห็นว่าควรที่จะคงอำนาจดังกล่าวไว้ ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ ตนก็คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีโอกาสจะผ่าน แต่ตนคงพูดแทนทั้งหมดไม่ได้
อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้ในบทเฉพาะกาล ก็เหมือนให้ สว.เขียนใบลาออกล่วงหน้า พอรัฐธรรมนูญผ่าน พวกตนก็ต้องออกเลย เพราะตามรัฐธรรมนูญปี 60 สว.เป็นได้สมัยเดียว สมัยต่อไปเป็นไม่ได้ จึงเชื่อว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทำให้สมาชิกหลายคนเห็นด้วยกับตน
เมื่อถามว่า หากที่ประชุมรัฐสภา ไม่เห็นชอบกับเรื่องนี้ จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญล่มหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ยังไม่อยากไปคาดเดาแบบนั้น ให้ผ่านวาระสองก่อน ตนก็อยากให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง 700 คน เห็นด้วยกับเรื่องนี้เกิน 350 คน แต่ย้ำว่าตนไม่ได้หมายความว่า หากเรื่องนี้ไม่ผ่าน วาระสามก็จะไม่ผ่านด้วย
เมื่อถามกรณี นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา คัดค้านการเปิดประชุมพิจารณาวาระสามหลังช่วงปีใหม่ เพราะจะกระทบต่อไทม์ไลน์การทำประชามติ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่า 29-30 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ และหากขยับไปหลังช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ล่าช้ากว่ากันมากมาย
ตนอยากให้มีการพิจารณาหลังวันที่ 5 ม.ค. 69 เพราะหากผ่านวาระสามในวันนั้น ก็ยังสามารถทำประชามติได้ เพราะเวลายังในกรอบของ พ.ร.บ.ประชามติ ดังนั้น การเลือกตั้งไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
“เลื่อนไปวันที่ 5 ม.ค. 69 ก็ไม่ผิดอะไร แต่ผมไม่อยากให้เร่ง เชื่อว่าอะไรหลายอย่างน่าจะดีกว่า มันก็ทันกรอบเวลาการเลือกตั้งแน่นอนอยู่แล้ว” นายพิสิษฐ์ กล่าว