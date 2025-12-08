สมัคร นายก ส.อบต.สงขลา 92 แห่ง คึกคัก เริ่มร้อง กกต. เร่เก็บบัตรประชาชน สั่งชุดสืบสวนลงเก็บหลักฐานฟันไม่เลี้ยง เจอกลุ่มสีเทาส่ง ป.ป.ช.ฟันซ้ำ

วันที่ 8 ธ.ค.2568 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สงขลาว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน จ.สงขลา ที่ครบวาระเมื่อ 27 พ.ย.68 จำนวน 92 แห่ง ซึ่ง กกต.ประกาศรับสมัครในวันที่ 1-5 ธ.ค.68 แต่พื้นที่ จ.สงขลา ประสบปัญหาอุทกภัยไม่สามารถรับสมัครได้ โดยเฉพาะ อบต.ใน อ.หาดใหญ่ มี ทุ่งใหญ่ พะตง คลองอู่ตะภา และ อบต.ท่าข้าม มีความเสียหาย

กกต.จึงเลื่อนวันรับสมัครเป็นวันที่ 8-12 ธ.ค.68 และเลือกตั้งในวันที่ 11 ม.ค.69 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ

บรรยากาศรับสมัคร นายก อบต. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในวันแรกมีความคึกคัก มีบางแห่งที่มีผู้สมัคร นายก อบต. 2 คน แต่ที่มีผู้สมัคร นายก อบต.คนเดียว อาทิ อบต.ท่าข้าม อบต.กระดังงา อบต.ระวะ

รายงานจากสำนักงาน กกต.จ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากผู้สื่อข่าว กกต.ท้องถิ่นพบว่ามีการว่าจ้างหัวคะแนนผู้สมัคร นายก อบต.บางแห่ง ออกเก็บรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหมู่บ้านหัวละ 50 บาท ส่งมอบผู้สมัคร นายก อบต.

และยังมีการรวบรวมบัตรประชาชน โดยได้รับค่าจ้างบัตรละ 300 บาท ซึ่งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะมีการซื้อเสียงซึ่งจะมาจากกลุ่มสีเทา ได้ให้ประสานกับ กกต.ชุดสืบสวน เพื่อเก็นรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด เพื่อจะดำเนินคดีต่อไป

“หากใครมีเบาะแสให้ร้องเรียนพร้อมส่งหลักฐานให้ กกต. และมีการแจกสินของให้ประชาชน โดยอ้างว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีความหมิ่นเหม่ข้อกฎหมายเลือกตั้งอย่างมาก หากหลีกเลี่ยงควรเลี่ยงจะดีกว่า หากมีการร้องเรียน กกต.พร้อมจะดำเนินการสอบสวน”

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