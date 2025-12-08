วัชรพล อัด ‘อนุทิน’ ปัดทิ้งงบสร้างบังเกอร์ปกป้องชีวิตคนไทย แต่เทงบ 4,000 ล้าน จัดแข่งโมโตจีพีได้ ลั่นเพื่อไทยอุบลฯ พร้อมดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่ พร้อมจัดชุด ชรบ.ปกป้องทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายวัชรพล เชื้อคง ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 10 อ.น้ำยืน น้ำขุ่น ศรีอุดม และสำโรง จ.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการปะทะกันรอบใหม่บริเวณช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ระหว่างทหารไทยและกัมพูชา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัย
ล่าสุด ประชาชนในพื้นที่ทั้งอ.น้ำขุ่นและอ.น้ำยืนหลายหมื่น คนได้เดินทางมายังศูนย์อพยพ เพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์จะสงบอีกครั้ง ทั้งนี้ ทีมงานพรรคเพื่อไทยจ.อุบลราชธานีได้เตรียมพร้อมทั้งอาหาร น้ำดื่มและสถานที่พัก รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องอย่างเต็มที่
นายวัชรพล กล่าวต่อว่า เหตุที่ประชาชนจำต้องอพยพครั้งนี้ มาจากรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เพิกเฉยต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน นายอนุทิน มีข้อมูลมาก ทราบดีว่าจะต้องมีเหตุปะทะรอบตามแนวชายแดนรอบใหม่แน่ แต่เลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่มีมาตรการรองรับหรือปกป้องชีวิตประชาชน
ทั้งที่งบประมาณการจัดสร้างบังเกอร์หลบภัยให้ประชาชน น้อยกว่างบสนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์จีพีหลายเท่า แต่นายอนุทิน เป็นนายกฯ ไม่ถึงเดือน อนุมัติงบ 4,000 ล้านบาท หนุนมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์ แต่งบสร้างบังเกอร์ 195 ล้านปัดทิ้ง ไม่สนใจหรือชีวิตประชาชนมีค่าน้อยกว่าการแข่งขันรถแข่งหรือ
นายวัชรพล กล่าาว่า ประชาชนในพื้นบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาพักในศูนย์อพยพ ใช้พื้นที่ใต้สะพานข้ามคลองหรือ ใต้ถุนโรงเรียน เป็นบังเกอร์หลบภัยชั่วคราว ที่เป็นเช่นนี้เพราะห่วงบ้าน ดังนั้น ทีมงานพรรคเพื่อไทยอุบลฯได้ประสานงาน ชรบ.หรือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อออกลาดตะเวนดูแลพื้นที่พร้อมปกป้องทรัพย์สินในช่วงที่ประชาชนต้องไปอยู่ศูนย์พักพิง
ทั้งนี้ ประชาชนในอ.น้ำยืนทั้ง 102 หมู่บ้าน น้ำขุ่น 55 หมู่บ้าน ขอให้สบายใจได้ ทีมงานชรบ.จะดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
“การปะทะรอบนี้หากรุนแรงต้องเอาให้อยู่และต้องเด็ดขาด อย่าปล่อยให้กัมพูชาได้ใจว่าเราไม่เอาจริง ดังนั้น หากจะรบก็เอาให้ขาดไปเลย เชื่อว่าประชาชนรับได้เพราะหลายรอบแล้ว ครั้งนี้ต้องเด็ดขาด อย่าให้เป็นไฟลามทุ่งเหมือนที่ผ่านมา” นายวัชรพล กล่าว