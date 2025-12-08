วันนอร์ เผยประชุมวิสามัญ 10-11 ธ.ค. ถกรธน.วาระสอง ไม่ต้องเรียกประชุมวิป 3 ฝ่าย เริ่ม 09.00 น. ส่วนเลิกกี่โมงดูหน้างาน เชื่อไม่น่ามีปัญหา ‘มงคล’ บอกให้เตรียมใจกับร่างกายพอ
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ในวันที่ 10 -11 ธ.ค. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. ว่า ได้หารือกันแล้วว่า ไม่มีอะไรจึงไม่ได้เรียกประชุมวิปสามฝ่าย เพราะพิจารณาในวาระสอง เป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา กับสมาชิกรัฐสภา ที่สงวนความเห็น และสงวนคำแปรญัตติ
ดังนั้น ในเรื่องเวลาอภิปรายเราก็ไม่จำกัด โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา 09.00 น.ส่วนจะเลิกกี่โมงก็แล้วแต่หน้างาน และสมาชิกจะมีความเห็นอย่างไร
“คิดว่าแต่ละวันก็คงจะเลิกประมาณ 3-4 ทุ่ม หรือเลิกก่อนก็ได้ ซึ่งต้องดูว่าการอภิปรายไปเร็วหรือไม่ เพราะพิจารณาเรียงตามมาตรา และจำนวนผู้แปรญัตติ สงวนความเห็นแต่ละมาตรา รวมทั้งอยู่ที่กมธ.ที่จะตอบด้วย”ประธานรัฐสภากล่าว
เมื่อถามว่าเวลา 2 วันคิดว่าเพียงพอหรือไม่ เพราะมีบางคนบอกว่าอาจไปถึงวันที่ 12 ธ.ค. นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ไม่แน่ใจ แม้คนสงวนคำแปรญัตติ ซึ่งมีหลายคนก็จริง แต่เมื่อถึงเวลาเขาอาจจะไม่มาอภิปรายก็ได้ หรืออาจจะไม่ติดใจก็ได้ ถ้าไม่ติดใจมากๆ การพิจารณาก็ไปเร็ว เพราะตนดูแล้วว่ามีคนสงวนคำแปรญัตติไว้หลายคนก็จริง แต่เป็นประเด็นคล้ายๆกัน
ส่วนการประชุมจะเรียบร้อยหรือไม่นั้น นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า การพิจารณาวาระสอง คงไม่มีอะไร และเมื่อวาระสอง จบแล้วก็ต้องเว้นไว้ 15 วัน เพื่อลงมติในวาระสาม ซึ่งวาระสามก็ไม่มีอะไรอีก ก็ขานชื่อแต่ละคนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ด้านนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา กล่าวว่า การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม คิดว่าไม่มีปัญหา เพราะตามข้อบังคับประธานจะแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้น ตนแค่เตรียมใจและเตรียมร่างกายเท่านั้น ส่วนความเรียบร้อยในการประชุมก็อยู่ที่สมาชิกรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว มีทั้งหมด 8 มาตรา ข้อย่อย 39 ข้อ โดยในประเด้นข้อย่อยจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้แก่ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ และกมธ.รับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชนในการร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ กมธ.ส่วนใหญ่ได้สงวนความเห็นไว้ ขณะที่สมาชิกรัฐสภา ที่เสนอคำแปรญัตติมีทั้งหมด 6 คน ซึ่งรายละเอียดเป็นเพียงประเด็นปลีกย่อย เช่น การเปิดโอกาสให้นักการเมืองเข้าไปเป็นกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ และกมธ.รับฟังความคิดเห็นฯ ได้โดยไม่ต้องเว้นระยะการพ้นตำแหน่งมาก่อน และกำหนดข้อห้ามคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการทำรัฐประะหาร ห้ามมาเป็น กมธ.ทั้ง 2 คณะ เป็นต้น