ปลัด มท. เผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าฯ ‘บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ’ จว.ละ 100 ล้าน จากที่ขอ 4 จังหวัด ช่วยผู้ประสบภัยสงคราม

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ที่ฝ่ายประเทศกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณภูผาเหล็ก – พลาญหินแปดก้อน ทำให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องโต้ตอบ เกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.และสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่การปะทะอาจขยายวงกว้าง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยจากกองกำลังจากนอกประเทศเพิ่มเติม จังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติ

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศเพิ่มเติม จังหวัดละ 100 ล้านบาท

เพื่อให้จังหวัดช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ และยังไม่ได้ประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีดังกล่าว โดยให้ปภ. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2568 ต่อไป

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