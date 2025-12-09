“ศุภจี” เชื่อ อเมริกา ไม่ใช้เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา มากดดันเรื่องเจรจาภาษี ลั่น ไทย ไม่ได้เป็นคนเริ่ม ชี้ วันนี้ ลุยเจรจาเหมือนเดิม เตรียมตัวทำให้เรื่องนี้จบให้ได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9 ธ.ค. 68 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีการเจรจาภาษีการค้าและภาษีสหรัฐ จะไม่เสร็จในปีนี้ใช่หรือไม่ ว่า ยังไม่ได้บอกเลยว่าทันหรือไม่ทัน
เมื่อถามว่า ขณะนี้ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ประสานความคืบหน้าอะไรมาหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่พูดคุยกันไว้ ตอนนี้ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนเดิม
พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีท่าทีอะไรเพิ่มเติมตอบกลับมา หลังเกิดเหตุการณ์ปะทะแนวชายแดนรอบใหม่ แต่กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป ขณะนี้ยังทำงานเหมือนเดิม เพราะเราได้คุยกับหลายหน่วยงานในประเทศ เพื่อเตรียมตัวทำให้เรื่องนี้จบให้ได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อถามว่า สหรัฐอเมริกาจะใช้ประเด็นดังกล่าวมากดดันประเทศไทยหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ตนไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น เพราะท่าทีของประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ทำไว้ได้ดีมาก ซึ่งเราดูแลท่าทีของเราว่า ครั้งนี้ หรือครั้งที่ผ่านมา ที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิด เราไม่ได้ผิดเลย และเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นด้วย ซึ่งตรงนี้ชัดเจนมาก
ตนคิดว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) ก็ถือว่า ทำได้ดี และไม่น่ามีคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนก่อเรื่อง และไม่น่านำเรื่องดังกล่าวมากดดันประเทศไทยแต่เราไม่ทราบได้ ขอย้ำว่า ในวันนี้ยังไม่มีท่าทีอะไรเปลี่ยนแปลง และยังเจรจาเหมือนเดิม
นางศุภจี กล่าวอีกว่า ขณะนี้เราต้องให้ความสัมพันธ์กับการรักษาอธิปไตยของประเทศ และดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงให้กำลังใจทหารมากกว่ามามุ่งเน้นในเรื่องนี้
“ถ้าเราไม่ได้ผิด เราควรจะยืนยันในหลักการของเราเหมือนเดิม” นางศุภจี กล่าว