ปัดเก็บค่าผ่านทาง อุโมงค์แยกเกษตร 30 บาท พิพัฒน์ แจง มติที่ประชุมไม่พูดถึงเรื่องนี้ ให้ไปศึกษาความเป็นไปได้การใช้ทางลอดร่วม คาดใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะเสร็จ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแนวเส้นทางอุโมงค์แยกเกษตร-ถนนงามวงศ์วาน-สะพานพงษ์เพชร มาเป็นทางด่วนเพื่อเชื่อมระบบโครงข่ายด้านตะวันออก ตะวันตก ของ กทม. โดยกำหนดค่าผ่านทางตลอดเส้นทางรวม 30 บาท ว่า ที่วิจารณ์กันตนไม่ทราบว่าเอาข้อมูลมาจากไหน เพราะจากที่ตนไปดูมติจากที่ประชุมก็ไม่มีการพูดถึงเรื่อง 30 บาทเลย ฉะนั้นอาจเป็นความเข้าใจผิด หรือเข้าใจกันไปเอง ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรตนจะแถลงข่าวอีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่า ข่าวมีการนำเสนอว่าจะเก็บค่าทางด่วนบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 บาทนั้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยังไม่มีอะไรเป็นข้อเท็จจริงตรงนั้น พร้อมย้ำว่า มติที่ประชุมดังกล่าวยังไม่มีการพูดถึงเรื่อง 30 บาท แต่ที่สำคัญคือการให้ไปศึกษาความเป็นไปได้กับการใช้ทางลอดร่วม และผลการศึกษาคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 2-3 ปีกว่าจะเสร็จสิ้น
ซึ่งหากผลการศึกษาจะชี้ว่าเป็นความแออัด เราคงหาวิธีเลี่ยงไปในเส้นทางไหน แต่อย่างไรขอหารือกับทางกรรมการอีกครั้งหนึ่งก่อน และจะแถลงข่าวอีกครั้ง
เมื่อถามถึง เสียงวิจารณ์ของประชาชนและบุคลากรของมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ไม่เป็นไร ตนพร้อมชี้แจงภายในเดือนธันวาคมนี้