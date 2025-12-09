ธรรมนัส ยอมรับ นายกฯ ห่วงความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชาแข่งซีเกมส์ กำชับมาตรการเข้ม มั่นใจพิธีเปิดพร้อม 100% แล้ว ลั่นรัฐบาลทำดีที่สุด สยบดราม่าได้หรือไม่ รอดูวันนี้

เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงวันนี้ (9 ธ.ค.) ที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่า ต้องขอบคุณคำติชม แต่มั่นใจว่าตอนนี้มีความพร้อม 100%

เมื่อถามถึงการดูแลความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนแรกนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย

เมื่อถามว่าจะมีการแยกแยะเรื่องการแข่งขันกีฬากับปัญหาชายแดนได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่มีคณะกรรมการกีฬาระหว่างประเทศอยู่แล้ว หากกระทำการใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จำเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ส่วนการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทหารลงอยู่ด้วย ส่วนเรื่องกองเชียร์ ในสนามแทบจะไม่มีกองเชียร์ของกัมพูชาอยู่เลย จะมีก็เพียงเล็กน้อย

เมื่อถามว่าพิธีเปิดวันนี้จะสยบดราม่าที่ผ่านมาได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในฐานะประธานการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการจัดงานการแข่งขัน พยายามนำทุกองคาพยพ และสมาคมกีฬาทุกประเภทมาร่วมประชุมบูรณาการช่วยเหลือกัน เพื่อแก้ไขปัญหา และได้แต่งตั้งพล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเพื่อกำกับดูแลเรื่องของกีฬา และตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาในทุกเรื่อง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำว่า พิธีเปิดวันนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพ จะทำให้ดีที่สุด แต่ขอให้ดูผลพิธีเปิดซีเกมส์ในช่วงเย็นวันนี้ จะเป็นอย่างไร แต่มั่นใจว่าตนเองและรัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว ซึ่งนายกฯก็ได้กำชับเรื่องนี้มาตลอด

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