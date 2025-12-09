จับตา! รัฐบาลขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตัดหน้า เพื่อไทย 24-26 ธ.ค. คาดกำหนดไทม์ไลน์ยุบสภาช่วงกลางเดือน ม.ค.69
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้คาดว่าจะมีมติให้นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐสภาเปิดประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย หรือเศรษฐกิจของประเทศ
ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยคาดว่าจะกำหนดเวลาอภิปราย 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค.นี้ และคาดว่าจะมีการกำหนดไทม์ไลน์ยุบสภาในช่วงกลางเดือน ม.ค.69
สำหรับวาระการประชุม ครม.มีเรื่องเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง เพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง 8 เรื่อง เพื่อทราบ 9 เรื่อง เพื่อทราบข้อมูล 5 เรื่อง โดยมีรัฐมนตรีลาครม.เพิ่ม คือ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา