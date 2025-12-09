พ่อนายกฯ อนุทิน – ‘มีชัย ฤชุพันธ์’ มือร่าง รธน. 60 คว้ารางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ปัดตอบปมแก้ รธน.ที่มีปัญหา บอกไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด ไม่ได้ติดตามแล้ว
วันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานมอบรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยผู้ที่ได้รางวัลพ่อดีเด่นภาคประชาสังคมและนักการเมือง คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
ขณะที่ผู้ที่ได้รางวัลพ่อดีเด่นภาคข้าราชการพลเรือน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.)และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีรางวัลพ่อดีเด่นด้านต่างๆด้วยรวมทั้งหมด 45 คน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายมีชัย ถึงปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยนายมีชัยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ พูดเพียงว่า “ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด และไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการแก้รัฐธรรมนูญแล้ว”