พ่อนายกฯ อนุทิน – ‘มีชัย ฤชุพันธ์’ มือร่าง รธน. 60 คว้ารางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ปัดตอบปมแก้ รธน.ที่มีปัญหา บอกไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด ไม่ได้ติดตามแล้ว

วันที่ 9 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานมอบรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยผู้ที่ได้รางวัลพ่อดีเด่นภาคประชาสังคมและนักการเมือง คือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล พ่อนายกฯ อนุทิน รับรางวัล พ่อดีเด่นแห่งชาติ

ขณะที่ผู้ที่ได้รางวัลพ่อดีเด่นภาคข้าราชการพลเรือน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.)และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีรางวัลพ่อดีเด่นด้านต่างๆด้วยรวมทั้งหมด 45 คน

นายมีชัย ฤชุพันธ์ (ขวา) ขึ้นรับรางวัล

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายมีชัย ถึงปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยนายมีชัยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ พูดเพียงว่า “ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด และไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวการแก้รัฐธรรมนูญแล้ว”

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ(ขวา)

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (ขวา)

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