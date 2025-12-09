อนุทิน ยันยังไม่มีแนวคิดยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 165 ขอถกแก้รธน.-แก้ปัญหาขัดแย้งชายแดน ให้กำลังใจทหาร-ตำรวจ

เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม. กรณีรัฐบาลอาจยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 เพื่อขอความเห็นรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดินว่า วันพรุ่งนี้ (10 ธ.ค.) ขอประชุมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน

เมื่อถามย้ำว่ามีความคิดที่จะยื่นญัตติดังกล่าวใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยัง ใครพูด ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอยู่ รัฐบาลต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และให้กำลังใจกันเยอะๆ

สำหรับมาตรา 165 ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ สส. และสว. นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

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