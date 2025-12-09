ชนินทร์ เพื่อไทย งงใจ อนุทิน มีเวลาไปเปิดตัวผู้สมัคร สส.พรรค ทั้งที่พี่น้อง 7 จว.ชายแดนใต้ เดือดร้อนจากเหตุปะทะ แนะจัดลำดับความสำคัญ
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.68 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า
“งงใจท่านนายกหนู ในระหว่างที่พี่น้องที่ชายแดนกัมพูชาทั้ง 7 จังหวัด กำลังตื่นตระหนกและทุกข์ร้อนจากการปะทะ แต่ท่านนายกฯ กลับเลือกสนใจทำกิจกรรมทางการเมืองเป็นหลัก เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัคร สส.ที่พรรค
ผมว่าท่านน่าจะลองจัดลำดับความสำคัญสักนิดครับ ตอนนี้พี่น้องทุกข์ร้อนอยู่ในหลายพื้นที่ พรรคเพื่อไทยเองก็ส่งกรรมการบริหาร สส.และผู้สมัคร ช่วยเร่งประสานแก้ปัญหา
ขอท่านเต็มที่กับเรื่องนี้ด้วยครับ อย่าให้เค้าว่าได้ว่าท่านสนใจแต่การเมือง ไม่สนความทุกข์ร้อนประชาชนครับ