อนุทิน เสียงสั่นเครือทหารไทยสละชีวิต ลั่นต้องมีการชดใช้รับผิดชอบ เชิดชูเป็นวีรบุรุษประเทศ ยันดูแลครอบครัวดีที่สุด เมิน ‘ฮุน เซน’ โพสต์ ยกระดับตอบโต้
เมื่อเวลา 14.52 น. วันที่ 9 ธ.ค.2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีทหารเสียชีวิตจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาว่า เราต้องดูแล เพราะถือว่าเป็นวีรชน วีรบุรุษ ที่ปกป้องประเทศ เอาชีวิตเข้าปกป้องประเทศ ก็ต้องยกย่องสรรเสริญ ดูแลครอบครัวของเขาให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่าสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา สั่งยกระดับการตอบโต้ เป็นเหตุทำให้ทหารไทยเริ่มเสียชีวิต นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่พูดถึงคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เพราะนี่คือประเทศไทย พร้อมย้ำว่า จะดูแลคนไทยอย่างเต็มที่ และปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่
นายอนุทิน นิ่งไปสักพัก แล้วพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่า การสูญเสียทหาร สูญเสียคนไทย ในช่วงที่พวกเขาต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศ ก็ถือเป็นต้นทุน ที่ต้องมีการชดใช้ และรับผิดชอบ