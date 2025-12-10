“อนุทิน” เผย “ทรัมป์” ยังไม่ประสานคุยหยุดยิง ลั่น พร้อมคุย ชี้ ต้องผ่านขั้นตอนกต. ปัด ออกความเห็นรบถึงเมื่อไหร่ ชี้ เป็นเรื่องความมั่นคง
เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่ 15 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศระหว่างการปราศรัย จะโทรประสานประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อเจรจาให้หยุดยิง ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสาน ปกติเวลาการหารือทางโทรศัพท์ ผู้นำจะต้องมีการนัดหมายกันก่อน และมีช่องทางของมันอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ติดต่อมา เพื่อให้เจรจาหยุดยิง จะยอมพูดคุยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ระดับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โทรมาเราต้องรับสาย และพูดคุย พร้อมอธิบายให้เข้าใจ เพราะเขาคงไม่ทราบสถานการณ์ได้ดีกว่าตน จึงต้องอธิบายให้ฟัง
เมื่อถามว่าหากประธานาธิบดีสหรัฐฯโทรมา เพื่อเจรจาหยุดยิง จุดยืนของเราตอนนี้ จะมา
บอกให้เราจบไม่ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนละเรื่องกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคู่กรณี 2 ประเทศ และความปรารถนาดีของผู้นำประเทศ อื่น ที่ต้องการให้เกิดสันติภาพ แต่เราต้องอธิบายว่ามีปัญหาอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ และการนัดหมายกันในระดับผู้นำ ไม่ใช่อยากจะกดโทรก็โทรได้เลย ต้องมีการนัดหมายมีประเด็นที่จะคุยกัน ซึ่งเรายังมีเวลาที่จะเตรียมประเด็นต่างๆ หากการพูดคุยจะเกิดขึ้นจะต้องเชิญรมว.ต่างประเทศ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด รมว.กลาโหม ต้องทำทุกอย่างตรงไปตรงมา
เมื่อถามว่า นอกจากสหรัฐอเมริกา มีประเทศอื่นติดต่อมาอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่มี การติดต่อต้องผ่านช่องทางทางการทูต หากมีการติดต่อมาเรียบร้อยแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งตนมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่า บทเรียนที่ผ่านมา ที่มีภาพจับมือลงนาม MOU ให้หยุดยิง จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่บทเรียน แต่เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำ เพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้ และเรามีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ และฝ่ายเราปฏิบัติครบ แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ ฉะนั้นเวลาเราจะอธิบายกับใครก็จะง่ายเพราะเราปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว และตอนนั้นจะแถมเรื่องปล่อยเชลยศึกเพราะเชลยศึกขอทำฟัน ตนยังอนุมัติให้ทำเลย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอให้กลับไปอยู่สู่จุดเจรจาเดิม นายอนุทิน กล่าวว่า เขาต้องฟังคำอธิบายและคำชี้แจงของสถานการณ์ก่อน
เมื่อถามกรณีที่นายกฯระบุให้ทหารเป็นผู้ตัดสินใจ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องการรบเป็นเรื่องของทหารอยู่แล้ว ส่วนที่นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ออกมาบอกว่ายกผลประโยชน์ให้กับทหารในเรื่องของการรบต้องบอกว่าไม่ได้โยน แต่เป็นการมอบหมาย ตอนนี้เป็นเวลาที่คนไทยทุกคน ควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เมื่อถามว่า การจะไปเจรจาอะไรต้องฟังทหารเป็นหลักด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องดูสถานการณ์ ตอนนี้มีการสู้รบกันขนาดนี้ ซึ่งเกิดจากที่กัมพูชาโจมตีเราก่อนทำร้ายทหารไทยก่อน และไม่ปฏิบัติตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์
เมื่อถามย้ำว่า จุดสิ้นสุดจะอยู่ที่ใด จะสู้รบกันไปเรื่อยๆหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องความมั่นคง ไม่สามารถให้ความเห็นใดๆทั้งสิ้น เรามีเป้าหมายรักษาอธิปไตย รักษาดินแดนของประเทศเรา