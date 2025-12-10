“อนุทิน” หัวเราะ หลังถูกส่องแชตไลน์ กลางห้องประชุมสภาฯ ลั่น ไม่มีอะไร แจง ทีมงานส่งข้อมูล”ทรัมป์“อยากคุยแก้ปัญหาไทย-กัมพูชา

เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่ 10 ธ.ค.ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้โทรศัพท์ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร และถูกจับภาพแชตสนทนา จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือไม่ โดยนายอนุทิน หัวเราะ หึๆ และกล่าวว่า เป็นข้อมูลเมื่อเช้าวันที่10 ธ.ค.นี้ และตนยังไม่ได้รับการติดต่อ ยังไม่มีเรื่องอะไรจากสหรัฐฯ ซึ่งมีคนส่งมาให้ดู ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้พูดแล้ว จึงส่งคลิปมาให้ดู และเป็นอย่างนั้นจริงๆ วันนี้เป็นวันหยุดราชการ เรามาประชุมที่สภา พิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ฝ่ายข้าราชการเขาหยุดราชการ ไม่มีปัญหา ทุกอย่างดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ภายหลังให้สัมภาษณ์นาย อนุทิน เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา และกล่าวว่า จะไปหาหมอฟัน และจะกลับมาร่วมประชุมสภาอีก

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