‘กมธ.แก้ รธน.’ จ่อขอมติปรับแก้ถ้อยคำ กรณีเนื้อหาระหว่างมาตราขัดกัน ปมคุณสมบัติผู้สมัครกรรมาธิการร่างฯ
จากนั้นเวลา 18.10 น. วันที่ 10 ธันวาคม ที่รัฐสภา ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อกำหนดหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ภายหลังจากที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา สั่งพักประชุมไป 1 ชั่วโมง เพื่อให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีการแก้ไขเนื้อหาร่างหลังจากที่มีเนื้อหาขัดกันระหว่างมาตรา 256/3 และ 256/4 ในอนุมาตราย่อย
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานกมธ.ฯ ชี้แจงว่าหลังจากที่ประชุมว่าจะต้องมีการปรับแก้ 3 มาตรา คือ 1.มาตรา 256/4 กรณีบุคคลที่เคยเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และพนักงานที่เป็นลูกจ้างหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจและส่วนท้องถิ่นถูกกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามการสมัครเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ โดยเพิ่มถ้อยคำวรรคสองมาตรา 256/4 ว่าด้วย (12) และ (13) ไม่ใช้บังคับกับกรณีผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกตามมาตรา 256/3 (3)ก
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2 กรณีผลกระทบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นฯ ในมาตรา 256/8 และ มาตรา 256/9 โดยเพิ่มถ้อยคำในวรรคสองของมาตรา 256/9 ว่า ความใน (12) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และ (13) เป็นพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ใช้บังคับแก่กรณีผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกตามมาตรา 256/8 ที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้วิจัยที่มีรายชื่อในโครงการวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
“เป็นข้อความเปิดกว้างไม่ได้จำกัดเฉพาะสาขา เพราะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นคุณสมบัติพื้นฐานจะกว้างกว่าในส่วนของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ“ นายณัฐวุฒิ กล่าว
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบถ้อยคำตกหล่น 2/2 มาตรา 256/9 การอยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพิ่มเติมถ้อยคำเป็นมาตราที่ 2 ส่วนมาตราที่ 3 กรรมาธิการพบว่าตกหล่นในวรรคตอนคือ มาตรา 256/25 ในวรรคสี่ ที่ถ้อยคำ ”การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเว้นวรรค ทำหน้าที่รองประธาน“ กรรมาธิการเห็นว่าขอมติที่ประชุมปรับแก้ถ้อยคำให้สมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องปรับแก้