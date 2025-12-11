“ไชยชนก” โยน “รองนายกฯ-รมต.” ในภาพแจงเอง ร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ลงนาม MOU บ.สิงคโปร์ เผย ตั้ง คกก.ตรวจสอบแล้ว เตรียมเชิญคนนอกเป็นประธาน
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 11 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวชี้แจงกรณีภาพถ่ายการลงนาม MOU กับบริษัทสิงคโปร์ ซึ่งมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรมว.ดิจิทัลฯ และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ และนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ร่วมเป็นพยาน ว่า
โดยนายไชยชนก กล่าวว่า พอทราบเรื่องก็ได้สั่งให้ปลัดกระทรวงตรวจสอบภายในกระทรวง และประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งปลัดกระทรวงได้รายงานว่าหลังจากลงนามไปแล้วไม่ได้มีกิจกรรมใด ๆ ร่วมกันแต่อย่างใด ตนจึงไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
จนกระทั่งไปดูภาพกล้องวงจรปิดภายในอาคารของกระทรวงและดูระบบต่าง ๆ ที่พอจะหาหลักฐานได้ จนตรวจสอบเจอข้อมูลเพิ่มขึ้นจากภาพถ่ายที่มีเจ้าหน้าที่บันทึกเป็นอัลบั้ม ซึ่งหากจะถามข้อมูลว่าใครเชิญมา ใครรู้จักกับใคร ตนไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่จุดนั้น อาจจะต้องไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
นายไชยชนก กล่าวว่า ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องนี้แล้ว ซึ่งหนังสือที่ลงนามจะมีผลในวันนี้ ตอนแรกตนจะไปนั่งเป็นประธานตรวจสอบเอง แต่มีคำแนะนำว่าไม่เหมาะสม เพราะต้องมีการตรวจสอบทางด้านวินัย จำเป็นต้องหาคนนอกเข้ามานั่งตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยตนเน้นย้ำว่าจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้เจอ เพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงในการทำงาน ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
เมื่อถามว่าได้สอบถามเรื่องนี้กับ ร.อ.ธรรมนัส หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ยังไม่ได้สอบถาม แต่ถ้าหากเจอก็จะถามว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร แต่ท้ายที่สุดอยู่ที่แต่ละคนจะออกมาชี้แจง อีกทั้งการไปตรวจสอบบุคคลที่อยู่ในภาพ ตนไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบได้ และเชื่อว่าแต่ละคนที่มีตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรี คงมีเหตุผลที่แจ้งได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า