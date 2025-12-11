นายกฯ เข้าทำเนียบฯ เก็บตัวทำงานบนตึกไทยตั้งแต่บ่าย สีหศักดิ์ ขึ้นตึกไทย รายงานสถานการณ์ไทย-กัมพูชา พร้อมผลชี้แจงทูต-องค์การระหว่างประเทศ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ช่วงบ่าย รมว.สาธารณสุขสิงคโปร์ เข้าพบหารือ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นำรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติ เข้าพบนายกฯ เพื่อรายงานตัวบนตึกไทยคู่ฟ้า
จากนั้น เวลา 15.20 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเข้าพบนายกฯ รายงานสถานการณ์ภาพรวมไทย-กัมพูชา และรายงานความคืบหน้าการชี้แจงเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทย-กัมพูชาให้ทูตประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศรับทราบด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวัน นายกฯปฏิบัติหน้าที่บนห้องทำงานชั้น 2 บนตึกไทยคู่ฟ้าจนถึงช่วงเย็น