“สุชาติ” โต้ปม “เบน สมิธ“ หลังถูก “โรม” พาดพิง ยัน ไม่เคยรู้จักกัน ท้าเปิดหลักฐาน ลั่น ถ้าเกี่ยวข้องพร้อมลาออกทันที บอกไม่อยากฟ้อง เดี๋ยวจะหาว่าปิดปาก

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า นายสุชาติมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ภาพถ่ายการลงนาม MOU กับบริษัทสิงคโปร์

ซึ่งมีนายประเสริฐ จันทรวงทอง อดีตรมว.ดิจิทัลฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ร่วมเป็นพยานว่า ไม่มี ไม่เคยไปเซ็นอะไรทั้งสิ้น ตัวจริง เบน สมิธ ตนก็ไม่รู้จัก ไม่เคยไปยืนถ่ายรูปกับนายประเสริฐด้วยซํ้า ในภาพถ่ายก็ไม่มีตนอยู่ด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า อยากจะถามนายรังสิมันต์ว่า พูดแบบนี้จะรับผิดชอบยังไง ตนก็ไม่อยากจะฟ้อง เพราะเดี๋ยวหาว่าปิดปาก ถ้ามีชื่อของตนจริงก็เปิดมาเลย ถ้าตนเกี่ยวข้องจะลาออกให้ดู

เมื่อถามว่า มองว่าเป็นการโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า เป็นนักการเมือง จะกล่าวหาใครต้องชัดเจน ถึงเวลาเขาไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ให้ประชาชนตัดสินแบบคลุมเครือ พอเขาฟ้องคุณก็มาร้องว่าปิดปาก ก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่มาเอ่ยชื่อตนแล้วแสงเข้าตัว

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