สะพัด “อนุทิน” ยื่นยุบสภาคาไว้แล้วตั้งแต่เย็นวันนี้ ตัดหน้าพรรคประชาชนล่าชื่อซักฟอกรัฐบาล หลัง ”ภูมิใจไทย“ หนุน พลิกกลับใช้เสียงสว.1 ใน 3 ร่วมแก้รธน.
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 11 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากมีความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชน ที่เรียกสส.ให้ร่วมลงชื่อในญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 เเบบลงมติ ซึ่งสืบเนื่องจากการโหวต มาตรา 256/28 ที่สส.พรรคภูมิใจไทย เห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้คงอำนาจ สว.ใช้เสียง 1 ใน 3 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ทูลเกล้าฯ ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้ว
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