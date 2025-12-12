มาแล้ว! “เฉลิม” เข้ามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ

วันที่ 12 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพปชร.

โดยมี นายวัน อยู่บำรุง บุตรชาย กรรมการบริหารพรรคพปชร. เดินทางมาด้วย จากนั้นได้ประทานอาหารร่วมกัน

ทั้งนี้มีรายงานว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ร.ต.อ.เฉลิม จะลงสมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพปชร.

"เฉลิม"

มาแล้ว! “เฉลิม” เข้ามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

 

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