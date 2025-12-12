มาแล้ว! “เฉลิม” เข้ามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ
วันที่ 12 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพปชร.
โดยมี นายวัน อยู่บำรุง บุตรชาย กรรมการบริหารพรรคพปชร. เดินทางมาด้วย จากนั้นได้ประทานอาหารร่วมกัน
ทั้งนี้มีรายงานว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ร.ต.อ.เฉลิม จะลงสมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพปชร.