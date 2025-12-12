หัวหน้าพรรครักชาติ ชี้การเมืองไทยติดเดดล็อก เหตุยุบสภา ท่ามกลางสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เชื่อ ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศได้
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2568 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 ว่า ผลกระทบจากเกมการเมืองของฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้แก้ในสิ่งที่ต้องการ จนนำไปสู่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าผลลัพธ์คือนายกรัฐมนตรี ยื่นยุบสภา
ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจังหวัดชายแดนไม่สามารถเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีความวุ่นวาย และไม่สะดวกในพื้นที่ เกมการเมืองเหล่านี้จะทำให้การเมืองเข้าสู่ภาวะชะงักงันหรือเดดล็อก
จึงขอถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศภายใน 60 วันได้หรือไม่ แต่ตนเชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน
“ต้องย้อนถามไปยังพรรคการเมืองทั้งหมดในสภาที่มีความขัดแย้งกันในประเด็นรัฐธรรมนูญว่า ได้ตระหนักหรือไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวกำลังสร้างปัญหาใหม่ให้กับการเลือกตั้ง และอาจทำให้การเมืองไทยวนกลับเข้าสู่วงจรของปัญหาอีกครั้ง”