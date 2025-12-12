หัวหน้าพรรครักชาติ ชี้การเมืองไทยติดเดดล็อก เหตุยุบสภา ท่ามกลางสถานการณ์ไทย-กัมพูชา เชื่อ ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศได้

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2568 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวภายหลังที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 ว่า ผลกระทบจากเกมการเมืองของฝ่ายที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้แก้ในสิ่งที่ต้องการ จนนำไปสู่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าผลลัพธ์คือนายกรัฐมนตรี ยื่นยุบสภา

ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจังหวัดชายแดนไม่สามารถเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีความวุ่นวาย และไม่สะดวกในพื้นที่ เกมการเมืองเหล่านี้จะทำให้การเมืองเข้าสู่ภาวะชะงักงันหรือเดดล็อก

จึงขอถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศภายใน 60 วันได้หรือไม่ แต่ตนเชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน

“ต้องย้อนถามไปยังพรรคการเมืองทั้งหมดในสภาที่มีความขัดแย้งกันในประเด็นรัฐธรรมนูญว่า ได้ตระหนักหรือไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวกำลังสร้างปัญหาใหม่ให้กับการเลือกตั้ง และอาจทำให้การเมืองไทยวนกลับเข้าสู่วงจรของปัญหาอีกครั้ง”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มงลงแล้ว 'กิ๊ฟท์ซ่า' นักร้องสาวดังวงเกิร์ลลี่เบอร์รี่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Rayong 2026
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

อาลัย เชฟอ้วน พระราม 5 เชฟดังประสบอุบัติเหตุ ขับรถหลับใน ชนแบริเออร์เสียชีวิต
4

ราคาทองวันนี้ 24 มิ.ย.69 ร่วงแรงต่อเนื่อง ประกาศ ราคาทองคำวันนี้
5

ด่วน! นายกฯ สั่งยกเลิกผลสอบทั้งหมด หลังพบโกงสอบท้องถิ่น แม้ทำงานแล้ว ชี้ที่มาไม่ถูกต้อง
6

ก้อง สหรัถ เปิดเคล็ดลับรักยืนยาว 30 ปี ชี้หัวใจสำคัญคือความเข้าใจ เผยเหตุรับละครน้อยลง
7

ช่วงนี้ดวงแรง! หมอช้าง เปิด 2 ราศี ระวังบานปลายเกินคาด กลายเป็นศึกใหญ่
8

บ่วงนาคบาศ ให้โชคกว่าล้านบาท สองสามีภรรยาแก้บน ขออีกถูกอีก
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 46 จังหวัดโดนเต็มๆ
10

ส่องเลขทะเบียนรถหรู เสก โลโซ ในวันพ้นโทษ แฟนคลับลุ้นให้โชคงวดนี้