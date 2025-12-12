“สีหศักดิ์” ยัน ประสานทุกช่องทาง เน้นพูดคุย ช่วยเหลือคนไทยในปอยเปต หลังเขมรกักตัวไม่ปล่อย ชี้ ต้องแยกความขัดแย้ง – มนุษยธรรม เหตุ เป็นพลเรือน ไม่ใช่ทหาร

เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 12 ธ.ค2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างอยู่ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา ว่า เราก็ประสานผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย ให้ช่วยพูดคุยกับทางฝั่งกัมพูชา และฝ่ายทหารมาเลเซีย ก็ช่วยพูดคุยกับฝ่ายทหารของกัมพูชา

ส่วนที่ครอบครัวของผู้ติดค้าง กังวลว่าจะไม่ได้กลับมา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้จะต้องแยกระหว่างความขัดแย้งเหตุการณ์ และการสู้รบกับเรื่องของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพลเรือน ซึ่งจะต้องแยกออกมา เพราะเป็นเรื่องของมนุษยธรรม เพราะคนกัมพูชาที่อยากจะกลับประเทศไป เราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดชายแดนเพื่อให้เขากลับไป ซึ่งเราก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชา ก็จะเปิดชายแดนให้คนไทยที่อยากจะกลับได้กลับมา ”เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง เขาไม่ใช่ทหาร เขาเป็นพลเรือน“

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากฝ่ายกัมพูชายังไม่มีการปล่อยตัวออกมา รัฐบาลไทยจะมีมาตรการใดหรือจะมีการประท้วงอย่างไรหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า เราก็คงขอให้เขาทำต่อไป จนกระทั่งเราไม่มีทางเลือกอื่น และก็ต้องดู แต่เราก็จะใช้วิธีการพูดคุย ทั้งทางตรง และผ่านช่องทางต่างๆ เพราะเป็นเรื่องของคนไทย เป็นเรื่องของมนุษยธรรม และเรื่องความปลอดภัยของพลเรือน

 

 

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