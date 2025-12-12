อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เผย ”ทรัมป์“ บอกลืมไปยุ่งมาก แต่ให้ภาษีไทยดีกว่าประเทศอื่น เดี๋ยวให้ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ไปอ้อนให้เยอะๆ
เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.2568 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้พูดคุยเรื่องภาษีสหรัฐฯหรือไม่ ว่า ได้พูดคุยกัน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็บอกว่าจะตัดออก และยังให้สัญญาอยู่ รับรองว่าจะให้ประเทศไทยได้ดีกว่าประเทศอื่น
ท่านบอกว่า วันนั้นลืมสั่งไปงานเยอะ สำหรับกรอบเวลานั้นเราก็ทำหน้าที่ของเรา เมื่อถึงเวลา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ไปเจรจาสิ่งที่ผู้นำทั้งสองประเทศพูดไว้ก็จะถูกขึ้นมา เพราะนี้เป็นการพูดกันครั้งที่สอง และท่านเป็นคนถามมาเองว่าไปถึงไหน
ผมก็บอกยังไม่ไปถึงไหน รอให้ลดภาษีเพิ่ม นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็บอกว่าลืมไป ยุ่งมากเดี๋ยวจะดำเนินการ และก็ไม่ได้กัดดันหรือมีท่าทีจะเอามาผูกกัน ก็ให้ ศุภจี ไปอ้อนให้เยอะๆ