“วัชรพล” จี้ “อนุทิน” วางการเมืองแล้วหันมาดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทย-กัมพูชา อัดน่าละอายลอยแพชาวบ้าน 65,000 คนในศูนย์อพยพ ปล่อยอดข้าวอดน้ำ เหตุงบไม่เพียงพอ หรือไม่ใครจากงบค่าอาหาร
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายวัชรพล เชื้อคง ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 10 อำเภอน้ำยืน น้ำขุ่น ศรีอุดม และอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศยุบสภาเพราะต้องการหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่น และนายอนุทินเลือกหนีการตรวจสอบทางการเมือง อย่างไรก็ตามนายอนุทิน อาจจะหนีการตรวจสอบทางการเมืองได้ แต่จะหนีความรับผิดชอบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ได้ เพราะผลจากสงครามไทย กัมพูชาส่งผลให้ประชาชนคนอุบลราชธานีและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนหลายแสนคนที่อยู่ในศูนย์อพยพและบ้านญาติตามพื้นที่ต่างๆ ต้องหนีตายจากการสู้รบในพื้นที่มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
นายวัชรพล กล่าวต่อว่า ในพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นจุดที่มีการสู้รบกันหนักมากระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งอำเภอน้ำขุ่น,น้ำยืนและ นาจะหลวย ต่างพากันทิ้งพื้นที่หนีตายอพยพมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพตามพื้นที่ต่างๆที่มีการเตรียมการกันไว้ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 65,568 คน เวลานี้หลายคนไม่ได้รับอาหารและน้ำดื่มเพราะจำนวนอาหารที่รัฐเตรียมไว้ไม่เพียงพอกับผู้อพยพ น้ำดื่มก็ขาดแคลน
“รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร กระทรวงมหาดไทยเลือกที่จะทอดทิ้งคนเหล่านี้ใช่หรือไม่ หรือมีใครหาประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารของพี่น้องประชาชนที่มาพักอาศัยภายในศูนย์อพยพส่งผลให้การดูแลของรัฐไม่ทั่วถึง”นายวัชรพล กล่าว
นายวัชรพล กล่าวด้วยว่า การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชารอบนี้หนักกว่ารอบที่ผ่านมา รอบนี้นายอนุทินเลือกจะโยนความผิดให้ใคร เพราะที่ผ่านมาพยายามปั่นกระแสว่าต้นเหตุการสู้รบมาจากสองตระกูลทะเลาะกัน วันนี้การสู้รบหนักกว่า มีทหารกล้าที่สู้รบตามแนวชายแดนพลีชีพและชาวบ้านเสียชีวิต นายอนุทิน จะโทษใครอีก นายอนุทิน จะหนีความรับผิดชอบไม่ได้ แม้เป็นรัฐบาลรักษาการแต่มีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ มีอำนาจในการดูแลประชาชน นอกจากนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐหรือไม่ ออกไปทำมาหากินไม่ได้ บ้านเรือนเสียหาย ชาวบ้านจะหาเงินจากที่ไหนไปซ่อม นายอนุทิน ควรวางการเมืองแล้วให้ความสำคัญกับประชาชนมากกว่านี้