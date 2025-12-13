“พร้อมพงศ์”ข้องใจ “อนุทิน”ยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง หรือหวังอยู่ยาว ขู่ ระวังโดนประชาชนสั่งสอน ซัด พรรคส้มไม่สนคำเตือนฝ่ายปชต.จนก้าวพลาด ครั้งนี้อาจพังทั้งกระดาน
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ตัดสินใจยุบสภาฯก่อนกำหนด ขอถามไปยังพรรคประชาชน การลงนามMOA เสมือนตีเช็คเปล่าให้ ไม่มีวาระผูกมัดอะไร นอกจากจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียว ก่อนหน้ามีคำเตือนจากเพื่อนมิตรว่าอย่าไปหวังอะไรมาก จะไม่ได้อะไรเลย สุดท้ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปไม่ถึงฝั่ง ไม่ทันเกมการเมือง ไม่เชื่อพรรคเพื่อไทยหยิบยื่นเงื่อนไขให้ตอนนั้นว่ายุบสภาฯทันที ไม่ฟังเสียงพรรคประชาธิปไตยด้วยกัน ที่เคยโหวตสนับสนุนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ
“พรรคส้มเสียหน้า แต่ประเทศเสียหาย เสียโอกาส จะมาเปิดเวทีฟังพี่น้องระบาย ปลอบใจกันเองทำไม เพราะเรื่องมันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว”นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าวต่อว่า ไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นมีอะไรดลใจให้โหวตสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ ตัวเองไม่เข้าร่วมรัฐบาล เหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมว อีกฝ่ายเลยเตรียมทัพเลือกตั้งเต็มอัตรา ระดมสส.เข้าพรรค โยกย้ายข้าราชการ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจรัฐ กลไกปกครอง ถือว่าพรรคส้มสร้างตราบาป รอยด่างพร้อยทางการเมือง จะหนีความรับผิดชอบไม่ได้ มองการเมืองโลกสวย ระวังพลาดครั้งนี้ไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญ แต่จะพังทั้งกระดาน ยังมีประเด็นของ44สส.แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112 ต้องไปตามลุ้นกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร หลังจากแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ตามเป้า MOA ที่ถูกฉีก จากนี้จะมีข่าวทางลบอะไรตามมาอีกหรือไม่
นายพร้อมพงศ์กล่าวด้วยว่า นายอนุทิน ยุบสภาฯไปแล้ว หลายฝ่ายกางปฏิทินวันเลือกตั้ง 1 ก.พ.หรือ8ก.พ.69 รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยบางคน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ อ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา104 เรื่องความไม่สงบการสู้รบ ไทย-กัมพูชา ถ้าไม่สามารถจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศวันเดียวได้ ทำให้ไม่ต้องจัดเลือกตั้งตามกรอบเวลาเดิม ถ้าอย่างนั้นนายอนุทิน จะรักษาการไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดอย่างนั้นหรือไม่
“ขอถามนายอนุทิน ที่บอกยุบสภาฯภายใน4เดือน แต่วันนี้ยุบเพื่อไปจัดเลือกตั้ง หรือ ยุบเพื่อหวังจะอยู่ยาวกันแน่ พอถูกถามถึงโยนให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)สัญญาณชักจะทะแม่งๆ ขอให้นายอนุทิน ปฏิบัติตามกฎหมายเดินหน้าเลือกตั้งตามไทม์ไลน์45-60วันนับจากยุบสภา อย่าขยิบตาใช้ช่องทางพิเศษปล่อยให้การเลือกตั้งทอดยาวออกไป ไม่เช่นนั้นประชาชนจะพร้อมใจกันลงโทษสั่งสอนพวกฉวยโอกาสอย่างแน่นอน”นายพร้อมพงศ์กล่าว