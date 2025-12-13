“นายกฯ”ยัน เดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร จนพ้นภัยคุกคาม โต้ “ทรัมป์“ทหารเหยียบระเบิดไม่ใช่อุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 09.44 น.วันที่ 13 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุริมถนน ประเทศไทยจะยังดำเนินการทางทหารต่อไป จนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่มีอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆ ต่อแผ่นดินและประชาชนของเราอีกต่อไป ผมขอชี้แจงให้ชัดเจน การกระทำของเราในเช้าวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้ว“

ทั้งนี้นายกฯโพสต์หลังจากที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความทางช่องทางสื่อสาร Truth Socail ตอนหนึ่ง ว่า ได้พูดคุยกับ นายอนุทิน และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถึงสถานการณ์ตึงเครียดที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง จากความขัดแย้งยืดเยื้อระหว่างสองประเทศ โดยระบุว่า “ไทย-เขมรตกลงหยุดยิงวันนี้ ส่วนกรณีทหารไทยเหยียบระเบิดเป็นแค่อุบัติเหตุ และฝ่ายไทยได้ตอบโต้กลับอย่างหนักต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น”

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