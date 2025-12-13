รัฐบาล ดูแลกลุ่มเปราะบางซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เหมาจ่าย หลังละไม่เกิน 40,000 บาท
เมื่อวันที่13 ธ.ค. 68 น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล เดินหน้าดูแลสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุก ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย บ้าน ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย ฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ และที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีที่อยู่อาศัย หรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาทต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปี และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในกทม.ยื่นคำขอต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือสำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัด ยื่นคำขอต่อสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด(พมจ.) , ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) , องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครเมืองพัทยา
โดยหลักฐานที่ต้องใช้ของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ,สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ และเอกสารเพิ่มเติม หนังสือให้ความยินยอมให้ปรับปรุงบ้าน (กรณีผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแห่งนั้นให้มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย) ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะได้รับในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จะได้รับในอัตราเหมาจ่าย หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน
”โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนี้ เป็นมากกว่าการซ่อมบ้าน แต่คือการ “ซ่อมแซมความหวัง” และ “สร้างโอกาส” ให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั่วประเทศ“ น.ส.อัยรินทร์ กล่าว