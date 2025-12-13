“นายกฯ“ ย้ำ ไม่หยุดยิง สวน ”ทรัมป์“ โพสต์ ทหารไทยเหยียบระเบิดแค่อุบัติเหตุ ยัน ไม่ได้พูดจะหยุดยิง กร้าว รักษาอธิปไตยไทย ไม่ฟังคนอื่น
เมื่อเวลา 13.10 น.วันที่ 13 ธ.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง ไทย – กัมพูชา ที่วัดพรหมพิทักษ์วนาราม หมู่ที่ 9 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมคณะ
โดยนายอนุทิน ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี โพสต์ข้อความผ่าน Truth social ถึงการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า การเหยียบทุ่นระเบิดของทหารไทยเป็นอุบัติเหตุ ว่า ตอบไปแล้วเมื่อเช้า
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่โทรศัพท์พูดคุยกันเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้พูดคุยตกลงเรื่องการหยุดยิงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้คุย ยังไม่มีการตกลงใดๆทั้งสิ้น เป็นการหารืออัปเดตกันธรรมดา ยืนยันว่าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ เป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องดำเนินการปกป้อง และประเทศไทยต้องดำเนินการปกป้องอธิปไตยและประชาชนอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า หมายความว่ากัมพูชา น่าจะต้องรู้ว่าไทยจะยังไม่หยุดยิง นายอนุทิน กล่าวว่า เขาไม่ได้มีการพูดว่าจะต้องหยุดยิงหรือไม่หยุดยิง เมื่อถามย้ำว่า แล้วเราได้บอกเขาหรือไม่ว่าเราจะยังไม่หยุดยิง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้บอก เราทำตามภารกิจของเราที่มี
ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าไม่ต้องไปฟังการโพสต์ข้อความของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่อยากพูดอะไรอย่างนั้น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เราต้องให้เกียรติมิตรประเทศของพวกเราทุกคน ไม่มีความจำเป็นใด ที่จะต่อล้อต่อเถียง เราดำเนินการตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์
เมื่อถามว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ระบุว่าไทยและกัมพูชาจะหยุดยิง เป็นการมัดมือชกหรือไม่ เพราะในการหารือไม่ได้ตกลงแบบนี้ นายอนุทิน ย้อนถามว่า “แล้วหยุดยิงไหมล่ะ เมื่อเช้านี้กัมพูชายิงหนักเข้ามา ยิงเข้ามาในเขตที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร ยิงจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือน ซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่จนทำให้บาดเจ็บสาหัส สูญเสียอวัยวะ ฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยต้องฟังใครไหม มัวไปฟังใครได้หรือไม่ มัวไปฟังคนนั้นคนนี้จะมีเวลามาคุ้มครองอธิปไตยของเราหรือคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้หรือไม่“
เมื่อถามว่า อุบัติเหตุที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุในโพสต์ เป็นการไปพูดคุยกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาก่อนที่จะพูดคุยกับไทยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องถามเรื่องที่เขาคุยกับตน
เมื่อถามย้ำว่า จะมีการชี้แจงกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าไทยใช้วิธีการตอบโต้กัมพูชา ที่รุนแรง อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า กี่ขาแล้ว กี่ศพแล้ว ต้องถามแบบคนไทยถาม อย่าถามแบบคนข้างนอกถาม