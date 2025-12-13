“อนุสรณ์” ชี้ น้ำเงินหักส้ม อย่าจับประชาชนเป็นตัวประกัน ทำเลือกตั้งสะดุด ถ้าสงครามยืดเยื้อ ซัด พรรคฝ่ายค้ำเลือก ”อนุทิน“ เป็นนายกฯ ส่งผลลากยาว
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรียุบสภาในช่วงเวลานี้ ว่า คนที่ติดตามการเมืองเห็นชัดแล้วว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ตั้งข้อสังเกตมาก่อนหน้านี้ และเตือนมาตั้งแต่ต้น ทั้งเรื่องของการที่สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ จะไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถไปดูการอภิปรายของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ได้ว่าถ้าจะจัดอันดับพรรคที่จะแก้รัฐธรรมนูญ พรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคลำดับต้นๆ ที่คนนึกออกว่าเป็นพรรคไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมาย เพียงแต่คำอธิบายของพรรคภูมิใจไทยฟังดูแปลก เช่น มาตรา 256/28 ที่มีปัญหา โหวตตามสว. เพื่อต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เดินหน้าต่อไป เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ได้เพราะถ้าสส.พรรคภูมิใจไทย หรือพรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อย มาโหวตกับพรรคประชาชนหรือพรรคเพื่อไทย ก็มั่นใจว่าชนะเสียงของสว.อยู่แล้ว
“ถ้าต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญจริง ก็โหวตตามพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาชน แล้วใช้เวลา 15 วันที่จะโหวตวาระ 3 ไปประสานงานกับ สว. แต่กลายเป็นว่ากลัวสว. ไปโหวตคว่ำวาระ 3 จึงโหวตตามสว.ในวาระ 2 จึงเป็นคำอธิบายที่ฟังไม่ได้ พรรคเพื่อไทยบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า การแก้รัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง แต่สิ่งที่เขาไม่เชื่อคือ ไม่เชื่อว่าจะหักเร็วขนาดนี้ จึงเห็นชัดว่าเป็นการหักกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีส้ม”นายอนุสรณ์ กล่าว
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดเรื่องกระบวนการได้มาของสว.หรือเรียกกันว่าฮั้วสว. เหมือนเป็นกระบวนการผลัดกันเกาหลัง คือ สว.สีน้ำเงิน ไปเห็นชอบให้ตั้งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และที่มีการระบุว่าถ้ามีเหตุหากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมกันทั้งประเทศ เช่น มีเหตุภาวะสงคราม ก็อาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไป ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมกันทั้งประเทศ หวังว่าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือเลือกตั้งไม่เกิน 60 วันหลังจากที่มีการยุบสภา แต่ตอนนี้ยังวางใจไม่ได้ ต้องจับตาดู
“เมื่อเราได้ฟังการสัมภาษณ์แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เอ้ะ กระบวนการที่พรรคฝ่ายค้ำ ค้ำรัฐบาลอนุทินมา ส่งผลยาวโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ลามไปถึงการเลือกตั้ง ซึ่งความจริงรัฐบาลรักษาการ ไม่ได้มีอำนาจเต็มเท่ารัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม ฉะนั้น ช่วงนี้เป็นภาวะสุญญากาศ ที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จึงไม่ควรนำภาวะสงครามมาเป็นข้ออ้างในการเลื่อนการเลือกตั้ง และหวังว่าที่สุดแล้วระยะเวลาที่อยู่ในภาวะสงคราม หรือชีวิตของประชาชนไม่ควรจะถูกนำไปเป็นตัวประกันทางการเมือง เพื่อให้การเลือกตั้งยืดออกไป“ นายอนุสรณ์ กล่าว