“อนุทิน” ลั่น ยังไม่ถึงเวลาเจรจาหยุดยิง หลัง “อันวาร์” ปูด 4 ทุ่มคืนนี้หยุด แนะฟัง กองทัพ แถลง ย้อน ระเบิดยังตกใส่คนไทย จะหยุดอย่างไร
13 ธ.ค. 68 – ที่วัดพรหมพิทักษ์วนาราม อ.พนองพอก จ.ร้อยเอ็ด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โพสต์ข้อความระบุว่า ในเวลา 22.00 น. ของวันนี้ ประเทศไทยและกัมพูชา จะเริ่มกระบวนหยุดยิง ว่า
ยังไม่ทราบ คาดว่า น่าจะเป็นความเข้าใจผิด ขณะนี้มีการสื่อสารเยอะไปหมด ขอให้ฟังการแถลงของกองทัพ ใน 2 ช่วงเวลา จะดีที่สุด ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาหยุดยิง และยังไม่ถึงเวลานั้น
ผู้สื่อข่าวถาม กรณีที่มีจรวด BM-21 ตกในหมู่บ้าน ภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน กล่าวทันทีว่า “ก็
แบบนั้นน่ะสิ เราจะหยุดยิงได้อย่างไร”