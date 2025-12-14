รัฐบาล ประณาม กัมพูชา ไร้มนุษยธรรม จงใจยิง BM-21 ใส่พื้นที่พลเรือน ทำให้ประชาชนเสียชีวิต บ้านเรือน-ทรัพย์สินเสียหาย ลั่นไม่ใช่อุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.50 น. วันเดียวกันนี้ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ มีเหตุลูกระเบิด BM-21 ระดมยิงลงพื้นที่บ้านหนองเม็ก ม.4 ต.เสาธงชัย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณหน้า รร.หนองเม็ก คาดว่าถูกสะเก็ดระเบิด
และเกิดเพลิงไหม้จากลูกระเบิด BM-21 ตกใส่จำนวน 1 หลัง เสียหายทั้งหลัง และยังมีบ้านเรือนอีกหลายหลัง ถูกสะเก็ดระเบิด แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากอพยพออกนอกพื้นที่
“รัฐบาล ขอประณามต่อการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชา จากการใช้อาวุธจรวด BM-21 ยิงตกเข้ามาในพื้นที่พลเรือนในเขตแดนไทย ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต และสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
ขอยืนยันว่า พลเรือนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารใด ๆ และการใช้อาวุธโจมตีพื้นที่พลเรือนเช่นนี้ไม่อาจยอมรับได้ภายใต้หลักสากล และนี่เป็นความจงใจ ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ทางกัมพูชา มักจะอ้างอย่างแน่นอน” นายสิริพงศ์ กล่าว