ฟลุ๊ค หลีนวรัตน์ อดีต สส.ปทุมฯ โบกมือลาเพื่อไทย แจงขอเดินเส้นทางใหม่ สะพัดซบภูมิใจไทย หลังถูกทาบทามและดึงเข้าร่วมสังกัดพรรค
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ อดีต สส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ฟลุ๊คขออนุญาตใช้พื้นที่นี้กล่าวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนจากใจจริง ที่ให้โอกาสทำงานแก้ไขปัญหา แทนพ่อแม่พี่น้องในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
ทุกการประสานงานโครงการต่างๆ ทุกการปรึกษาหารือ หรืออภิปรายในญัตติต่างๆ คือความเดือดร้อนจริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และผมมีความตั้งใจที่จะแก้ไข สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ที่ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ได้รับการแก้ไขได้ถูกต้อง ทันท่วงที และทุกการทำงานที่ผ่านมาผมตั้งใจและเต็มที่ที่จะยืนหยัดอยู่ข้างพี่น้องประชาชนตรงนี้เสมอทุกๆช่วงเวลา
เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเยอะมาก การต่อสู้ ดิ้นรน เพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นผม ผมไม่เคยหยุด ไม่เคยท้อ ที่จะทำเพื่อบ้านเกิดของผมครับและเพื่อสานต่อในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี ฟลุ๊คตั้งใจยึดมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และตั้งใจเป็นปากเป็นเสียงให้ทุกคนเหมือนที่ผ่านมา
ฟลุ๊คขอยุติการทำงานกับพรรคเพื่อไทยไว้เพียงเท่านี้ครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ใดๆครับ
พรรคเพื่อไทย ครอบครัวเพื่อไทย ได้มอบโอกาสให้ผมมาโดยตลอด ได้เริ่มต้นการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานในสภาผู้แทนราษฏรมากมาย ที่ผ่านมาคือประสบการณ์อันมีค่าสำหรับผม และผมยังคงมีความรู้สึกดีให้กับพรรคเพื่อไทยเสมอ
นับต่อจากนี้ไป ฟลุ๊คขอเดินหน้าบนเส้นทางใหม่ พร้อมทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตา สนับสนุนผมด้วยดีเสมอมาครับจากใจ มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ฟลุ๊ค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ อดีต สส.ปทุมธานี มีกระแสข่าวถูกพรรคภูมิใจไทย ทาบทามและดึงเข้าร่วมสังกัดพรรค