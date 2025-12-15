สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต สส.เพื่อไทย โผล่สมัครสมาชิกภูมิใจไทย พร้อม สส.คนดังอีกเพียบ ‘อนุทิน‘ มองบน หลังถูกถามเป็นพรรคอันดับ 1 หรือไม่ บอก “ทำเต็มที่ สู้เต็มที่” กลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 15 ธ.ค.68 ที่พรรคภูมิใจไทย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีธัญบุรี พร้อมด้วยนายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ อดีต สส.ปทุมธานี เดินทางเข้าที่พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จพอดี ก่อนเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ของพรรค โดยมีการต้อนรับและพูดคุยกันเล็กน้อย
ขณะเดียวกันยังพบว่า น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีต สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน เพื่อสมัครสมาชิกพรรคตาม เจตจำนงค์ก่อนหน้านี้
จากนั้นนายอนุทิน พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรค ให้การต้อนรับ และสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทย ให้กับผู้สมัคร อาทิ นายมนัสนันท์ น.ส.พิชชารัตน์ เสาหพงศ์ชนะ อดีต สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ
นายอรรถพล วงษ์ประยูร นายขุนทอง แสนวิเศษ อดีต สส.สระบุรี พรรคเพื่อไทย นายสมบัติ ยะสินธุ์ อดีต สส.แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร อดีต สส.นครนายก พรรคเพื่อไทย นายนรากร นาเมืองรักษ์ อดีต สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามนายอนุทินว่า มีผู้ประสงค์จะสมัคร สส.จำนานมาก เขตจะพอสำหรับส่งผู้สมัคร หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถาม
ส่วนจะถือว่าจะเป็นพรรคอันดับ 1 เลยหรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถาม แต่ยิ้มและมองบน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา มั่นใจว่า พรรคภูมิใจไทยจะกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้น นายอนุทิน ระบุว่า “ทำเต็มที่ เราก็ต้องสู้เต็มที่“
เมื่อถามกลับว่า จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม โดยยิ้มให้กับผู้สื่อข่าว และเดินขึ้นพรรคทันที