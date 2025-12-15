ไม่พลิก เพื่อไทยเปิดตัว ยศชนัน-สุริยะ-จุลพันธ์ แคนดิเดตนายกฯ 16 ธ.ค. เตรียมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และเปิดนโยบายล็อตแรก

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย จำนวน 3 คน ที่จะเปิดตัววันที่ 16 ธ.ค. ในกิจกรรม “ ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้“

ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชายนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักวิชาการ เคยทำวิจัยด้าน Brain-Computer Interface (BCI) หรือการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ร่างกายขยับไม่ได้ แต่สมองยังทำงานจากเคสคนที่ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์มาแล้ว

อีกสองคน คือนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ เคยเป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรีหลายกระทรวง อยู่ในพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย คนในพรรคต่างให้การยอมรับ

และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนักการเมืองรุ่นกลางที่มีความรู้ความสามารถสามารถ ขึ้นเวทีดีเบตในนามพรรคเพื่อไทยได้ และมีประสบการณ์เป็นรัฐมนตรีมาแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ ทั้ง 3 คน จะกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และเปิดนโยบายล็อตแรกของพรรคเพื่อไทยในงานวันดังกล่าวด้วย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ฟิวส์ขาดจริง! นุ้ย เชิญยิ้ม เดือดด่ายับ โหน่ง - บอล ไล่ตะเพิดปิดไลฟ์ หม่ำ ถามปมทะเลาะ
2

เปิดภาพ ธัญญ่า - เป๊ก คอมเมนต์ชมน่ารัก แต่มีคนสะดุดกับรูปที่2มาก
3

อินฟลูฯ สาวถูกสั่งห้ามขึ้นเครื่องบิน เพราะพนักงานบอกว่า "ชุดดูโป๊เกินไป"
4

อดีต CEO บริษัทเดลิเวอรี สู่ไรเดอร์ส่งอาหาร เผยคำพูดที่ทำให้สู้อีกครั้ง
5

หนุ่มออสซี่ เปิดปากพลั้งมือฆ่าสาว17 ยัดร่างใส่กระเป๋าลากไปทิ้ง ตร.แจ้ง 4 ข้อหาหนัก
6

แม่นจนตกใจ อ.โอเล่  ทำนายราคาทอง แผ่นดินไหว  -  เตือนระวัง 2 เรื่องช็อก
7

สรุปรายชื่อ 28 ชาติ การันตีเข้ารอบน็อกเอาต์ ฟุตบอลโลก เรียบร้อยแล้ว
8

สลดพบศพสาววัย17 ถูกฆ่าเปลือยยัดกระเป๋า ทิ้งริมรางรถไฟ
9

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย.69 พุ่งขึ้นแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบตัดสินใจ
10

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร