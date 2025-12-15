เฉลิมชัย เตรียมขนอดีต สส.-สจ.ประชาธิปัตย์ สมัครสมาชิก กล้าธรรม 16 ธ.ค.68 เดชอิศม์ ขอยุติบทบาทการเมือง ส่งลูกชายลงแทน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 ธ.ค.68 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะนำอดีต สส. และ สจ.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม

ประกอบด้วย 1.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ 2.นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ 3.นายชาตรี หล้าพรหม อดีต สส.สกลนคร 4.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต สส.อุบลราชธานี 5.นางสาวสุพัชรี ขำเพชร อดีต สส.พัทลุง

6.นายยุทธการ รัตนมาศ อดีต สส.นครศรีธรรมราช 7.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีต สส.สงขลา 8.นายยูนัยดี วาบา อดีต สส.ปัตตานี 9.นายฐิตินัย ตั้งบูรพากิจ สจ.ประจวบคีรีขันธ์

ส่วนนายเดชอิศม์ ขาวทอง และ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยเขต 5 ของนายเดชอิศม์ จะส่งลูกชาย คือนายวงศ์วชิระ ขาวทอง ลงแทน

ส่วนเขต 6 ของ น.ส.สภาพร ภรรยา นายเดชอิศม์ จะส่งผู้สมัครอื่นลงแทน ขณะที่ นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง อดีต ส.ส.สงขลา บุตรชายอีกคน ยังคงสังกัดพรรคประชาธิปัตย์

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