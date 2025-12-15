จุลพันธ์ เศร้า ทหาร-พลเรือน เสียชีวิต เหตุปะทะไทย-เขมร ย้ำจุดยืนเพื่อไทย 5 ข้อ จี้รัฐบาลดูแลชีวิตประชาชนทุกด้าน พร้อมเยียวยารายได้
วันที่ 15 ธ.ค. 2568 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคนไทยคนหนึ่ง ผมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกเจ็บปวด และเศร้าใจทุกครั้งที่ทราบข่าวความสูญเสีย มีทหารและพลเรือนเสียชีวิตแล้วเกือบ 20 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น
มีพี่น้องประชาชนอพยพมากกว่า 2.6 แสนคน ในศูนย์พักพิง 996 แห่งทั่วทั้ง 8 จังหวัด มีโรงพยาบาลต้องปิดบริการ 12 แห่ง และ รพ.สต. ต้องปิด 218 แห่ง
ในนามของพรรคเพื่อไทย ผมขอย้ำอีกครั้งว่า เราคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศ อธิปไตย และสังคมของเรา และขอย้ำถึงจุดยืนของพรรค 5 ข้อ ว่า 1.ปกป้องอธิปไตยไทย การวางกับระเบิดใหม่ที่ชายแดนเป็นการละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา ทำลายหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่สิ่งที่มิตรประเทศควรทำต่อกัน เราต้องปกป้องอธิปไตยและเอกราชของชาติไทย
2.ตอบโต้อย่างได้สัดส่วน แม้เราจะปกป้องอธิปไตยอย่างมั่นคง แต่เราต้องตอบโต้อย่างมีสติ มีเหตุมีผล ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ยึดหลักการสากล การตอบโต้ที่ชาญฉลาดนั้นสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและแสนยานุภาพของเรา แต่เราจะไม่ประมาทในการคุ้มครองประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ
3.โลกล้อมกัมพูชา ยึดกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เร่งสื่อสารกับนานาชาติอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ เน้นให้เห็นถึงข้อเท็จจริง เพื่อให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการปกป้องตนเองและการตอบโต้ สร้างความชอบธรรมเพื่อเป็นเกราะกำบังประเทศไทยในเวทีโลกในระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘โลกล้อมกัมพูชา’
4.ชีวิตคนไทยต้องมาก่อน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทย ทั้งคนในพื้นที่ชายแดนและคนไทยที่ไปทำมาหากินในกัมพูชา
รัฐบาลต้องดูแลทุกด้าน ทั้งการอพยพ ที่พักชั่วคราว สาธารณูปโภค โรงพยาบาล โรงเรียน และการเยียวยารายได้ ต้องไม่ทิ้งผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางไว้ในพื้นที่เสี่ยง
เราตระหนักดีว่า ในทุกวันของความขัดแย้งและปะทะ ก็ยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมจึงได้มอบหมายให้ท่านสรวงศ์ เทียนทอง ท่านสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ท่านวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ และอดีต สส.ของพรรคเพื่อไทยอีกหลายคน ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้ว
หากพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อช่องทางโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยได้ครับ
5.ขอขอบคุณทหารไทยทุกนาย ผมขอขอบคุณทหารไทยทุกนายที่เสียสละปกป้องแผ่นดิน พิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ท่านทั้งหลายคือกำแพงที่แข็งแกร่งของประเทศ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ผมและพรรคเพื่อไทย ขอส่งกำลังใจให้ทหารไทยทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ชายแดน ผมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ครับ