มท.จัดส่งท้ายปี “OTOP City 2025” ชวนช้อปสุดยอดสินค้าจากฝีมือคนไทย 2,500 ร้านค้า ตั้งเป้ายอดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท เริ่ม 20 – 28 ธ.ค. นี้ ที่เมืองทองธานี
วันที่ 15 ธ.ค.2568 ที่ห้องจูปิเตอร์ 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รักษาการ รมช.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP City 2025 ภายใต้แนวคิด “Heaven’s Gift A Legacy of Giving ของขวัญจากฟ้า สานคุณค่าสู่ปวงชน”
ดยมีนายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยน.ส.รักษ์วนีย์ คำสิงห์ (เบสท์ คำสิงห์) นักแสดง/ยูทุบเบอร์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมในงาน
น.ส.ศศิธร กล่าวว่า การจัดงาน OTOP City 2025 เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Heaven’s Gift A Legacy of Giving ของขวัญจากฟ้า สานคุณค่าสู่ปวงชน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นดั่ง “แสงจากฟ้า” ที่ส่องนำให้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทย และทักษะของชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ กลับมามีชีวิต มีคุณค่า กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างยั่งยืน
โดยผู้ร่วมเที่ยวชมงานสามารถใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ และส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
น.ส.ศศิธร กล่าวต่อว่า การจัดงาน OTOP City 2025 ในครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านประทับใจ อิ่มอก อิ่มท้อง อิ่มใจ สนุกกับการซื้อของ และยังเป็นการสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาคนไทยที่เกิดจากฝีไม้ลายมือคนไทย เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคนไทย
หากพี่น้องประชาชนที่มาเลือกซื้อหาสินค้าในงานแล้วมีความสนใจลงพื้นที่ไปยังแหล่งผลิตในชุมชน ทุกท่านจะได้เห็นถึงความตั้งใจและพลังของพี่น้องผู้ประกอบการในชุมชนที่มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ทุกชิ้นงานทุกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชน
นายสยาม กล่าวว่า ในปัจจุบันพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจำหน่ายตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการมหกรรมสินค้า OTOP ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ ส่งท้ายปี ระหว่างวันที่ 20 – 28 ธ.ค.รวม 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ระดับ 3-5 ดาว รวมกว่า 2,500 ร้านค้า โดยมีโซน Highlight ที่น่าสนใจ อาทิ โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุดไทยพระราชนิยม Health and Spa โซนของขวัญของฝาก โซนหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โซนยอดนิยม “OTOP ชวนชิม” ที่รวบรวมร้านอร่อยจากทุกภูมิภาค อาหารพื้นบ้านรสจัดจ้าน เมนูเด็ด เมนูดัง
นายสยาม กล่าวต่อว่า และโซนพิเศษ คือ “โซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดน” รวม 17 จังหวัด 72 ร้านค้า เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถกลับมายืนหยัดได้ สะท้อนเจตนารมณ์ของการจัดงานในปีนี้ที่มุ่งเน้นการ “ให้และแบ่งปัน” ควบคู่กับการสร้างความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการไลฟ์สด จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพจ OTOP Today โอทอปทูเดย์ และมีการเพิ่มสีสันให้การช้อปปิ้งสนุกยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลุ้นรางวัลมากมายตลอดงาน ภายใต้แนวคิด “FUN & FEST : New Year Mega Shop ช้อปสนุก ลุ้นโชคใหญ่ ส่งท้ายปี” ให้ผู้ร่วมงานได้ทั้งความสุข ความคุ้มค่า และโอกาสรับของรางวัลพิเศษกลับบ้าน ตั้งเป้าตลอดทั้งงานสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท
นายสยาม กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงาน OTOP City 2025 นอกจากการส่งเสริมช่องทางการตลาดและเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้มาจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงแล้ว ยังมีเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ด้วยการร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และโมเดิร์นเทรด จัดคอร์สฝึกอบรมและเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการ ยกระดับทั้งคุณภาพสินค้า และยกระดับศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการอีกด้วย
ด้านเบสท์ คำสิงห์ พรีเซนเตอร์ของงาน OTOP CITY 2025 ได้กล่าวเชิญชวนว่า งานปีนี้เป็นงานที่รวมของดี ของสวย ของอร่อยจากทั่วประเทศไว้ครบในที่เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมาเดินช้อปส่งท้ายปี เลือกของขวัญให้ครอบครัว เพื่อน และคนที่รัก พร้อมทั้งได้ร่วมส่งต่อความสุขให้กับชุมชนผู้ผลิต ซึ่งสินค้า OTOP หลายชิ้นมีดีไซน์ทันสมัย คุณภาพดี และมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง
อยากชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศสนุก ๆ ของงาน และมาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆ ทั้งในเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน