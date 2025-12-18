“ตั๊น จิตภัสร์” ซบ “ไทยก้าวใหม่” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส. “ดร.เอ้-คุณหญิงกัลยา” เตรียมแถลงเปิดตัว พรุ่งนี้ หลังเพิ่งลาออก ประชาธิปัตย์

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 ธ.ค. เวลา 11.00 น. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่

จะร่วมแถลงเปิดตัว น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยก้าวใหม่ ณ ที่ทำการพรรคไทยก้าวใหม่ อาคารไอ ทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม.

โดยจะลงสมัคร สส.ในนามพรรคไทยก้าวใหม่ ในการเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569

ทั้งนี้ น.ส.จิตภัสร์ เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค ที่ผ่านมา

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