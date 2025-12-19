พงศ์กวิน เตรียมแผน ยศชนัน ช่วยหาเสียง กทม. รับทุกพรรคเป็นคู่แข่งน่ากลัว สัปดาห์หน้าเพื่อไทยพร้อมเปิดตัว สส. 400 เขต
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.68 ที่พรรคเพื่อไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ฐานะกำกับดูแลพื้นที่ กทม.กล่าวถึงความพร้อมการเลือกตั้งในส่วนของพื้นที่ กทม.ว่า พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทยต่างส่งคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทุกพรรคถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว หากถามว่าใครดีที่สุดคงตอบไม่ได้ เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่นทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของพรรค และความมุ่งมั่นของผู้สมัคร
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนถือเป็นพรรคที่มีกระแสมีความกังวลหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชนได้ สส.พื้นที่ กทม. 32 เขต จาก 33 เขต ถือเป็นพรรคที่น่ากลัวในการทำกระแส และเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม พรรคเพื่อไทยฐานะเป็นผู้ท้าชิงต้องพยายามทำให้ดีที่สุด สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่เป็นผู้เลือก
เมื่อถามถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคเข้ามาทำหน้าที่จะแบ่งคะแนนได้หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตอนนี้ยังประเมินลำบาก ต้องรอใกล้วันเลือกตั้งกว่านี้ ซึ่งเดิมพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยครองพื้นที่ กทม.มาก่อน และการที่นายอภิสิทธิ์กลับมาก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพรรคที่น่ากลัว
เมื่อถามว่าตั้งเป้าที่นั่งพื้นที่ กทม.ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่าวางโปรแกรมนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยในการช่วยหาเสียงในพื้นที่ กทม.ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนไว้ เพราะเพิ่งเปิดตัวนายยศชนันไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการไปดีเบตตามเวที และสื่อต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงนโยบายของพรรค ตอนนี้ต้องให้เวลาในการไปทำภารกิจนี้ก่อน หลังจากนี้ตนจะต้องไปพูดคุยเพื่อให้มาช่วยในพื้นที่ กทม.
เมื่อถามว่าวางยุทธศาสตร์การสู้ศึกในพื้นที่ กทม. ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยคงทำเหมือนที่เคยทำมาก่อน เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการทำพื้นที่ ซึ่ง สส.พรรคเพื่อไทยขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วในการเข้าถึงประชาชน พร้อมย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุด ส่วนการสร้างกระแสก็มีหลายส่วนเข้ามาผสมผสานกัน ขณะนี้ผู้สมัครมีความพร้อมทั้งหมดแล้ว และวันนี้จะมีการมายื่นเจตจำนงในการลงสมัครสส. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ คาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะทุกคนทราบแล้วว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงเราได้สกรีนเบื้องต้นไปแล้ว โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครทั้ง 400 เขตอีกครั้ง