“วีระยุทธ” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคประชาชน เชิญชวนประชาชน ร่วมทำโพล “เดลินิวส์-มติชน” อยากเลือกใครเป็นรัฐบาลในครั้งหน้า
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน ร่วมทำโพลในกิจกรรม “เดลินิวส์-มติชน โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
โดยนายวีระยุทธ ระบุว่า อยากขอเชิญชวนมาทำโพลมติชนร่วมกับเดลินิวส์ เข้ามาโหวตกันก่อนการเลือกตั้งจริง มาดูกันว่าท่านอยากเลือกใครเป็นรัฐบาลในครั้งหน้า
ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>> ได้ที่นี่ <<<