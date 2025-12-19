“วีระยุทธ” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคประชาชน เชิญชวนประชาชน ร่วมทำโพล “เดลินิวส์-มติชน” อยากเลือกใครเป็นรัฐบาลในครั้งหน้า

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน ร่วมทำโพลในกิจกรรม “เดลินิวส์-มติชน โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

โดยนายวีระยุทธ ระบุว่า อยากขอเชิญชวนมาทำโพลมติชนร่วมกับเดลินิวส์ เข้ามาโหวตกันก่อนการเลือกตั้งจริง มาดูกันว่าท่านอยากเลือกใครเป็นรัฐบาลในครั้งหน้า

ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>> ได้ที่นี่ <<<

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