ทัพเรือ แฉ กัมพูชา บุกหนัก เคยใช้ สไนเปอร์ ลอบยิง ผบ.หน่วย ทร. หวังเด็ดหัวแม่ทัพ ก่อนเปิดฉากรบ เตรียมเปิดหลักฐาน หลังการสู้รบจบสิ้น
วันที่ 20 ธ.ค.2568 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ุ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงก่อนโจมตี บ้าน 3 หลัง ฝ่ายกัมพูชา มีความพยายามยั่วยุ หลายเหตุการณ์ โดยในวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ ที่ทำให้ฝ่ายทหารเรือจำเป็นต้องสู้รบกับ ฝ่ายกัมพูชา
หลังเกิดเหตุการณ์ กัมพูชาใช้พลซุ่มยิง ลอบยิงผบ.หน่วย ระดับผู้นำ แต่โชคดีที่กระสุน โดนรถยนต์ และบานประตู โดยหลังจากการสู้รบจบสิ้น กองทัพเรือจะเปิดเผย หลักฐานทั้งหมด ทั้งรถและหัวกระสุนปืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทีมสไนเปอร์ไทย ดักสอย 5 ทหารเขมรร่วง กัน จอมพลัง เผย เห็นกับตา แกล้งตายก็ไม่รอด
- เปิดพิกัด สไนเปอร์กัมพูชา ซุ่มยิงทหารไทย จากปราสาทพระวิหาร