ทัพเรือ แฉ กัมพูชา บุกหนัก เคยใช้ สไนเปอร์ ลอบยิง ผบ.หน่วย ทร. หวังเด็ดหัวแม่ทัพ ก่อนเปิดฉากรบ เตรียมเปิดหลักฐาน หลังการสู้รบจบสิ้น

วันที่ 20 ธ.ค.2568 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ุ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ช่วงก่อนโจมตี บ้าน 3 หลัง ฝ่ายกัมพูชา มีความพยายามยั่วยุ หลายเหตุการณ์ โดยในวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ ที่ทำให้ฝ่ายทหารเรือจำเป็นต้องสู้รบกับ ฝ่ายกัมพูชา

หลังเกิดเหตุการณ์ กัมพูชาใช้พลซุ่มยิง ลอบยิงผบ.หน่วย ระดับผู้นำ แต่โชคดีที่กระสุน โดนรถยนต์ และบานประตู โดยหลังจากการสู้รบจบสิ้น กองทัพเรือจะเปิดเผย หลักฐานทั้งหมด ทั้งรถและหัวกระสุนปืน

พล.ร.ต.ปารัช

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ุ โฆษกกองทัพเรือ

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